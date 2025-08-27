قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك استقرارا مع أول تعاملات اليوم  الأربعاء 27-8-2025.


 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.


 

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه  في المصرف العربي  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.


 

 بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك فيصل  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي   48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع


 


 

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار أمام الجنيه في العربي الافريقي    48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.


 


 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار في ميد بنك  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.


 


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة   48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار في بنك القاهرة   48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع


 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

