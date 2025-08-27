قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

استقرت أسعار الدولار اليوم الاربعاء في الاسواق، عقب ارتفاعها أمس في عدد من البنوك .

وقدم بنك الكويت الوطني أقل سعر لصرف الدولار في البنوك مجسلا   48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 27-8-2025، ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه  في المصرف العربي  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

 بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك فيصل  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي   48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار أمام الجنيه في العربي الافريقي    48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة   48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة   48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

