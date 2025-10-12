قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: جماهير الأهلي متفائلة جدًا بييس توروب
ننشر أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين
احذر الغرامة وقطع النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر
التضامن: تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
مدير الكلية البحرية: نستخدم أحدث النظم العالمية والمناهج في عملية التدريس
أوقفوا حربنا أيضا.. زيلينسكي يهنئ ترامب على وقف إطلاق النار في غزة
موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
شيخ الأزهر يعزي أمير قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري بشرم الشيخ
صحف عالمية: شرم الشيخ تجمع قادة العالم في قمة حاسمة لوقف الحرب في غزة
وزير الري: الجيل الثاني لمنظومة الري ينقل مصر من الإرث إلى الريادة
وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حدث كبير يمثل نهاية الزمان .. ماذا سيفعل الانفجار العكسي في الكون ؟

الكون
الكون
أمينة الدسوقي

في تطور علمي مثير يفتح باب النقاش من جديد حول مصير الكون، طرح فريق دولي من الفيزيائيين من الولايات المتحدة وإسبانيا والصين نموذجا جديدا يتنبأ بأن الكون قد ينهار على نفسه في ما يشبه "الانفجار العكسي" خلال أقل من 20 مليار عام، في ظاهرة قد تمثل نهاية الزمان.

من التمدد إلى الانكماش

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Journal of Cosmology and Astroparticle Physics، فإن الكون الذي يبلغ عمره الحالي نحو 13.8 مليار سنة سيستمر في التمدد لمدة 11 مليار سنة أخرى، ليصل إلى أقصى حجم له يعادل 1.7 مرة حجمه الحالي، قبل أن يتباطأ تدريجيا ويتوقف، ثم يبدأ رحلة الانكماش بفعل الجاذبية، حتى يعود إلى نقطة فائقة الكثافة تشبه تلك التي انبثق منها في "الانفجار العظيم" أو Big Bang.

تغير في المفاهيم

البروفيسور هنري تاي من جامعة كورنيل الأمريكية، الباحث الرئيس في الدراسة، أوضح أن هذا النموذج يستند إلى فرضية جديدة تفترض أن الطاقة المظلمة، التي كانت تعتبر ثابتة ومحركا للتمدد الكوني، قد تكون في تراجع.

وقال تاي: "على مدى عقدين من الزمن افترضنا أن الثابت الكوني موجب، أي أن الكون سيتمدد للأبد، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أنه ربما يكون سالبا، ما يعني أن الكون في طريقه إلى الانكماش في النهاية".

وأضاف موضحا: "كما اكتشفنا في ستينيات القرن الماضي أن للكون بداية، ربما نكون اليوم أمام مؤشرات تدل على أن له نهاية أيضًا".

الطاقة المظلمة القوة الغامضة

يرتكز السيناريو الجديد على مفهوم الثابت الكوني الذي أضافه ألبرت أينشتاين إلى نظريته في النسبية العامة لتفسير توسع الكون.

فعندما يكون هذا الثابت موجبا، يدفع الكون إلى التمدد اللانهائي، أما إذا كان سالبا، فإنه يعمل كقوة جذب خفية تبطئ التوسع وتعيد الكون إلى حالته الأولى.

وتشير الملاحظات الفلكية الحديثة إلى احتمال أن الطاقة المظلمة  التي تشكل أكثر من 70% من مكونات الكون  ليست ثابتة، بل تتغير مع مرور الزمن.

ويفترض الفريق أن هذه الطاقة ناتجة عن جسيمات خفيفة للغاية تُعرف باسم الأكسيونات (Axions)، وهي تعمل في البداية كقوة دافعة للتمدد، لكنها تفقد تأثيرها تدريجيًا حتى تسيطر قوة الجاذبية في النهاية.

نهاية أسرع من البداية

شبه العلماء هذا التحول بدراجة تصعد تلا بمساعدة رياح خلفية تهدأ تدريجيا حتى تتوقف عند القمة، ثم تبدأ بالهبوط بسرعة متزايدة.

ويرجح الباحثون أن مرحلة الانهيار ستكون أسرع بكثير من مرحلة التمدد، إذ تسرع الطاقة الحركية للأكسيونات عملية الانكماش، بينما تتزايد كثافة المادة والجاذبية إلى أن يعود الكون كله بمجراته ونجومه وكواكبه إلى نقطة واحدة هائلة الكثافة والحرارة، في صورة معكوسة تمامًا للانفجار العظيم.

فرضية لا نبوءة

ورغم إثارة الفرضية، شدد العلماء على أنها ليست نبوءة نهائية، بل احتمال علمي يعتمد على مدى صحة الافتراض القائل بتغير الطاقة المظلمة بمرور الزمن، وهو أمر لم يثبت بعد.

فما تزال ماهية الطاقة المظلمة من أكبر ألغاز الفيزياء الحديثة، ولا يعرف بعد ما إذا كانت ترتبط فعلا بجسيمات الأكسيون أو بآليات فيزيائية أخرى لم تكتشف بعد.

نصف الطريق نحو النهاية

وإذا صح هذا السيناريو، فإن البشرية تعيش اليوم في منتصف عمر الكون تقريبا إذ تفصلنا نحو 20 مليار سنة عن لحظة "الانفجار العكسي".

لكن العلماء يؤكدون أن الحياة على الأرض أو أي شكل آخر من الحياة  ستنقرض قبل زمن طويل من بدء المراحل النهائية للانكماش الكوني.

ومع ذلك، يطرح هذا الاكتشاف تساؤلات فلسفية وعلمية عميقة حول دورية الكون، وهل هو نظام مفتوح إلى الأبد أم دائرة مغلقة تعيد نفسها في دورات لا نهائية من الانفجار والانهيار؟

الانفجار العكسي الطاقة المظلمة الولايات المتحدة الانفجار العظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

منتخب كاب فيردي

منتظر المباراة بشغف.. ماجد سامي يعلق على مواجهة كاب فيردي وإسواتيني

مصطفى محمد وحسام حسن

تحرك جديد من اتحاد الكرة في احتفالية تأهل منتخب مصر للمونديال

شوبير

شوبير ينتقد ظهور أسامة نبيه الإعلامي: كان لازم ترتب أوراقك قبل الكلام

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد