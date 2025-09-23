قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فرصة نادرة لرصد ولادة انفجار كوني عام 2035.. تلسكوبات العالم تترقب لحظة قد تغير فهمنا للكون

انفجار كونى
انفجار كونى
أمينة الدسوقي

كشف فريق بحثي من جامعة ماساتشوستس الأميركية عن احتمال يصل إلى 90% لوقوع انفجار كوني غير مسبوق ناجم عن ثقب أسود بحلول عام 2035، في حدث يصفه العلماء بأنه قد يغير جذريا من فهم البشرية للكون.

فرصة علمية لا تهدد الأرض

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية "فيزيكال ريفيو ليترز"، فإن هذا الانفجار الكوني رغم ضخامته لن يشكل أي خطر على كوكب الأرض، بل سيكون فرصة نادرة للتلسكوبات الفضائية والأرضية لتوثيق لحظة طالما بحث عنها العلماء.

ويقول البروفيسور مايكل بيكر، أستاذ الفيزياء والمؤلف الرئيس للدراسة: "لا ندعي أن الانفجار سيحدث بالضرورة هذا العقد، لكن المؤشرات تجعل الاحتمال مرتفعا للغاية".

الثقوب السوداء البدائية إرث من الانفجار العظيم

تشير الدراسة إلى أن الظاهرة المرتقبة قد تتعلق بما يعرف بـ الثقوب السوداء البدائية، وهي أجسام تنبأ بوجودها الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينغ في سبعينيات القرن الماضي. 

ويعتقد أنها تشكلت في اللحظات الأولى التي أعقبت الانفجار العظيم قبل نحو 13.8 مليار عام.

وتختلف هذه الثقوب عن غيرها من "الوحوش الكونية" التي تبتلع النجوم والكواكب وحتى الضوء، إذ إنها تفقد كتلتها تدريجيا عبر ما يعرف بـ إشعاع هوكينغ، حتى تصل إلى مرحلة الانفجار.

حدث أكثر شيوعا مما نعتقد

ودائما افترض العلماء أن انفجارات الثقوب السوداء البدائية نادرة للغاية، ربما تحدث مرة كل 100 ألف سنة إلا أن الدراسة الجديدة قلبت هذه الفرضية رأسا على عقب، مشيرة إلى إمكانية حدوث هذه الانفجارات بمعدل يصل إلى مرة كل عشر سنوات.

أسئلة كبرى قد تجد إجابة

ويؤكد الباحثون أن رصد انفجار من هذا النوع لن يكون مجرد حدث فلكي استثنائي، بل قد يشكل مفتاحا لفهم طبيعة الجسيمات الأساسية في الكون، وربما يساعد في الإجابة عن واحد من أقدم أسئلة البشرية حول أصل الاشياء.

انفجار كوني غير مسبوق الانفجار الكوني الوحوش الكونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

صلاة الجماعة

هل ترديد الاذكار بعد الصلاة والمصافحة من شروط صحة الصلاة؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة

أبناء الأزهر يحصدون المراكز الأولى في المشروع الوطني للقراءة

المعاصي

هل ذنوب الخلوات تمنع الزواج ؟

بالصور

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد