حبشي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للواء الدكتور سمير فرج في جامعة شرق بورسعيد

شهدت جامعة شرق بورسعيد الأهلية اليوم احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى المجيدة الثانية و الخمسين لانتصارات أكتوبر في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، واحتفاءً بذكرى انتصار الإرادة المصرية في حرب العزة والكرامة،

و شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ندوة اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عاطف علم الدين، والدكتورة رشا عناني وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة والطالبات، وبحضور مشايخ قبائل سيناء وعدد من القيادات التنفيذية

خلال الاحتفالية، عبّر الحضور عن تقديرهم العميق لتضحيات وبطولات قواتنا المسلحة التي سطّرت صفحات من المجد، وأثبتت للعالم أن إرادة المصري لا تُكسر. كما تم التأكيد على أن ذكرى أكتوبر ستظل منارة تُضيء دروب الأجيال القادمة، وتُغرس في نفوس الشباب معاني الانتماء والفخر والوطنية.

محافظ بورسعيد: نصر أكتوبر سيظل رمز العزة والكرامة للمصريين

وفي كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن نصر أكتوبر سيظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري في استعادة أرضه وكرامته، مشيدًا بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات خالدة ستظل محفورة في وجدان كل مصري.

وأشار اللواء دكتور سمير فرج إلى أن معارك اليوم لم تعد بالسلاح فقط، بل بالوعي والمعرفة والعمل الجاد لبناء الوطن، داعيًا الشباب إلى استلهام روح أكتوبر في تحقيق التنمية والتقدم، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

من جانبه، رحب رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية الدكتور عاطف علم الدين بالسيد المحافظ واللواء سمير فرج، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تعزيز الوعي الوطني لدى طلابها من خلال الفعاليات الثقافية والعلمية التي تبرز بطولات وتضحيات أبناء مصر الأبرار. وأكد أن إقامة هذه الاحتفالية في قلب سيناء يحمل رمزية خاصة، فهي الأرض التي شهدت بطولات خالدة، لتبقى شاهدة على عظمة هذا الشعب وجيشه العظيم

واختُتمت الاحتفالية وسط أجواء مليئة بالفخر، تأكيدًا على أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان ملحمة صنعها شعب وجيش بإيمانهم بوطن لا يعرف المستحيل