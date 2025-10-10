بورسعيد وجهة لأبناء محافظات الجمهورية في العطلات| صور

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات، ضمن رحلات اليوم الواحد، للاستمتاع بالأجواء البحرية المميزة والتسوق من الأسواق الشهيرة التي تشتهر بها المدينة، وفي مقدمتها سوق الأسماك وسوق الأوتليت التجاري في قلب مدينة بورسعيد.

وتوافدت منذ ساعات الصباح الأولى أتوبيسات الرحلات الجماعية القادمة من جميع محافظات الجمهورية، حيث حرص الزائرون على القيام بجولة سياحية متكاملة تجمع بين التنزه بشوارع بورسعيد التراثية وشراء الهدايا والمستلزمات من الأسواق المتنوعة، إضافة إلى تناول الوجبات البحرية الطازجة التي تشتهر بها المدينة الساحلية.

بورسعيد تستقبل آلاف الزائرين و إقبال كبير على سوق الأسماك وسوق الأوتليت

وشهد سوق الأسماك توافد آلاف الزائرين للاستمتاع بالمأكولات البحرية المتنوعة، حيث أصبح سوق الأسماك قبلة لزوار بورسعيد، كما حرص أبناء بورسعيد وزوارها على التسوق من محال مول الأوتليت الحضاري المميز، الذي يجمع بين الماركات العالمية والأسعار المخفضة.

كما شملت رحلات اليوم الواحد، زيارة مدينة بورفؤاد عبر معديات قناة السويس، حيث استمتع الزائرون بجمال الطبيعة الهادئة والإطلالة الفريدة على المجرى الملاحي، ما جعل المدينة وجهة مفضلة لمحبي الهدوء والتصوير والتنزه العائلي.

وأكد عدد من الزائرين أن بورسعيد أصبحت واحدة من أهم وجهات رحلات اليوم الواحد لما تمتاز به من تنوع سياحي وترفيهي، يجمع بين التسوق والمأكولات البحرية والمزارات التاريخية، فضلًا عن التنظيم والمظهر الحضاري الذي يميز شوارعها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، جهودها لتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقل الأتوبيسات ومركبات الرحلات، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد كوجهة سياحية وتجارية متميزة على خريطة مصر.