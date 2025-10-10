أعلن الدكتور حلمي العفني، نقيب أطباء بورسعيد، نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية، وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز تحت إشراف المستشار محمد ندا، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، والتي جرت في أجواء من الهدوء والنظام والمشاركة الفعالة من الأطباء.

وأسفرت النتائج عن فوز الدكتور أحمد أبو المعاطي، والدكتور أسامة حسين، بمقعدي فوق السن بعد حصولهما على أعلى الأصوات، حيث نال الدكتور أحمد أبو المعاطي 117 صوتًا، تلاه الدكتور أسامة حسين بـ 113 صوتًا، فيما حصل الدكتور السند العربي على 68 صوتًا، والدكتور محمد صبح على 42 صوتًا.

ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لأطباء بورسعيد| أرقام

أما بالنسبة لمقاعد تحت السن، فقد فاز بها بالتزكية كل من: الدكتور أحمد عوض، والدكتور أحمد مصطفى محمد عبد الفتاح، والدكتورة آية الشرابي، والدكتور محمد محمد فاروق، بعد عدم ترشح منافسين آخرين على تلك المقاعد.

وأكد الدكتور حلمي العفني أن الانتخابات جاءت في إطار من الشفافية والنزاهة، وبحضور وإشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن النقابة تثمن حرص الأطباء على المشاركة الإيجابية في اختيار ممثليهم، تمهيدًا لاستكمال تشكيل مجلس النقابة الفرعية بما يضمن استمرار دورها المهني والخدمي تجاه الأطباء وأبناء بورسعيد.