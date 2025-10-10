قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
تكنولوجيا وسيارات

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل BMW ConnectedDrive

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

 وقعت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لمجموعة BMW في مصر، اتفاقية استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تمهيدًا لإطلاق خدمات BMW ConnectedDrive في سياراتها الفخمة للمرة الأولى والتي تعتمد على مفهوم "إنترنت الأشياء" (IoT)، مُقدّمة بذلك لعملائها الأوفياء مستوى غير مسبوق من الرفاهية والتقنيات المتطوّرة.

تأتي هذه الخطوة لتفتح آفاقًا جديدة نحو مستقبل أكثر ذكاءً وأمانًا لملاك سيارات BMW في مصر؛ حيث تُتيح للعملاء الاستفادة من تجربة قيادة متّصلة بالكامل تَمنحهم راحة بال مطلقة في كل الأوقات، مِن خلال دمج خدمات الاتصال بالإنترنت وأنظمة السلامة المتقدّمة والخدمات الفورية وأيضًا حلول التنقّل الذكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل سيارات BMW شريكهم الذكي على الطريق الذي يناسب أسلوب حياتهم العصري. 

هذه الخطوة تُمهّد الطريق أيضًا أمام وصول طرازات Neue Klasse الجديدة كليًا وغيرها من موديلات BMW المستقبلية التي تتبنّى أحدث التقنيات العالمية في عالم السيارات، فضلاً على تعزيز منظومة التنقل الذكي في مصر.

ومن جانبه، علّق محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، على تقديم خدمات BMW ConnectedDrive في سيارات العلامة الألمانية الفاخرة في مصر، بقوله: "لطالما كانت BMW مُرادفة للابتكار والريادة التقنية، واليوم نؤكّد على هذا التوجّه من خلال اتفاقيتنا الرائدة مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق خدمات BMW ConnectedDrive للمرة الأولى في مصر، مما يمنح لعملائنا تجربة قيادة أكثر أمانًا وذكاءً، فضلاً على ترسيخ مكانة جلوبال أوتو كشركة رائدة تحدد ملامح مستقبل سوق السيارات الفاخرة في مصر". 

وأضاف قنديل: "ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والمهندس محمد شمروخ، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، لدعمهما اللامحدود واللذان جعلا من هذا الإنجاز حقيقة واقعة، وهو ما يؤكد بدوره على التزام مصر بالريادة والابتكار الرقمي". 

تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام "جلوبال أوتو" الراسخ بدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتجسيدًا لاستراتيجية "مصر الرقمية" التي يقودها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف بدورها إلى توظيف أحدث التقنيات العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لبناء مجتمع رقمي متكامل ومستقبل أكثر إشراقًا.

وتَعد جلوبال أوتو عملاءها بالاستمرار في تقديم حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية تسهم في الارتقاء بتجربة القيادة في مصر، وتلبية تطلّعاتهم بطريقة تفوق توقّعاتهم بكثير، وبما يليق بثقتهم في علامة BMW العالمية.

وزير اتصال اتصالات

