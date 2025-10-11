بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين

يواصل منتخب مصر الثاني لكرة القدم تحضيراته الجادة للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة وضعها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان، بهدف الظهور بأفضل مستوى ممكن في البطولة، سواء على الصعيد الفني أو البدني.





معسكر المغرب وبرنامج الإعداد

يخوض المنتخب حاليًّا معسكره التدريبي في المملكة المغربية، والذي يُعد المرحلة الثانية من برنامج الإعداد. ويمثل هذا المعسكر محطة أساسية ضمن سلسلة من الخطط التحضيرية التي تشمل تدريبات مكثفة ومباريات ودية متنوعة. ويهدف الجهاز الفني إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين ورفع الجاهزية التكتيكية قبل دخول المنافسات الرسمية.

مران بعد ودية المغرب



أجرى المنتخب تدريباته، اليوم الجمعة، عقب المواجهة الودية التي خاضها أمس أمام منتخب المغرب. وتُعد هذه المواجهة جزءًا من خطة الإعداد لاختبار مستويات اللاعبين وقياس قدرة المنتخب على مواجهة المدارس الكروية المختلفة. وقد حرص الجهاز الفني على تحليل الأداء خلال اللقاء وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

تركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية



اشتملت الحصة التدريبية على تدريبات تكتيكية مكثفة، حيث ركّز الكابتن حلمي طولان ومعاونوه على تصحيح التمركز وتحسين أسلوب اللعب في الشقين الدفاعي والهجومي. كما تم الاهتمام بالجانب البدني لضمان جاهزية اللاعبين وخوضهم المباريات المقبلة دون إرهاق أو إصابات، مع منح البدلاء فرصًا أكبر للاندماج.

الاستعداد لودية البحرين



ويستعد المنتخب لخوض مباراته الودية المقبلة أمام منتخب البحرين، والمقرّر إقامتها مساء الأحد. وتأتي هذه المباراة ضمن جدول وديات تم تصميمه بعناية لاختبار أكبر عدد من العناصر ورفع مستوى الاحتكاك الدولي، بما يسهم في بناء تشكيلة قوية قبل انطلاق كأس العرب.



رؤية الجهاز الفني للمرحلة المقبلة



يرى الجهاز الفني أن هذا المعسكر يمثّل حلقة مهمة ضمن برنامج الإعداد الشامل، الذي يتضمن تدريبات نوعية ومعسكرات خارجية ومباريات ودية متدرجة المستوى. ويأمل الجهاز في الوصول لأعلى درجات الجاهزية، سواء من حيث اللياقة أو الانسجام، لضمان مشاركة مشرفة في البطولة المنتظرة.

يعلن الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة، عن القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، بعد تقييم أداء اللاعبين في المعسكر الحالي، على أن يتوجه المنتخب مباشرة إلى قطر قبل انطلاق المنافسات بأيام قليلة.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى رؤية منتخب قوي قادر على المنافسة الجادة في كأس العرب، خصوصًا وأن البطولة تمثل اختبارًا حقيقيًا لجيل جديد من اللاعبين، قد يكون نواة لمستقبل المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 18 في شهر ديسمبر المقبل في قطر.



