قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
وجهة عربية تنتظر عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي
منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
ليلى علوي: تقدير و حب الناس أعظم تكريم في حياتي
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يواصل منتخب مصر الثاني لكرة القدم تحضيراته الجادة للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة وضعها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان، بهدف الظهور بأفضل مستوى ممكن في البطولة، سواء على الصعيد الفني أو البدني.


 

معسكر المغرب وبرنامج الإعداد

يخوض المنتخب حاليًّا معسكره التدريبي في المملكة المغربية، والذي يُعد المرحلة الثانية من برنامج الإعداد. ويمثل هذا المعسكر محطة أساسية ضمن سلسلة من الخطط التحضيرية التي تشمل تدريبات مكثفة ومباريات ودية متنوعة. ويهدف الجهاز الفني إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين ورفع الجاهزية التكتيكية قبل دخول المنافسات الرسمية.

مران بعد ودية المغرب
 

أجرى المنتخب تدريباته، اليوم الجمعة، عقب المواجهة الودية التي خاضها أمس أمام منتخب المغرب. وتُعد هذه المواجهة جزءًا من خطة الإعداد لاختبار مستويات اللاعبين وقياس قدرة المنتخب على مواجهة المدارس الكروية المختلفة. وقد حرص الجهاز الفني على تحليل الأداء خلال اللقاء وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

تركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية
 

اشتملت الحصة التدريبية على تدريبات تكتيكية مكثفة، حيث ركّز الكابتن حلمي طولان ومعاونوه على تصحيح التمركز وتحسين أسلوب اللعب في الشقين الدفاعي والهجومي. كما تم الاهتمام بالجانب البدني لضمان جاهزية اللاعبين وخوضهم المباريات المقبلة دون إرهاق أو إصابات، مع منح البدلاء فرصًا أكبر للاندماج.

الاستعداد لودية البحرين
 

ويستعد المنتخب لخوض مباراته الودية المقبلة أمام منتخب البحرين، والمقرّر إقامتها مساء الأحد. وتأتي هذه المباراة ضمن جدول وديات تم تصميمه بعناية لاختبار أكبر عدد من العناصر ورفع مستوى الاحتكاك الدولي، بما يسهم في بناء تشكيلة قوية قبل انطلاق كأس العرب.
 

رؤية الجهاز الفني للمرحلة المقبلة
 

يرى الجهاز الفني أن هذا المعسكر يمثّل حلقة مهمة ضمن برنامج الإعداد الشامل، الذي يتضمن تدريبات نوعية ومعسكرات خارجية ومباريات ودية متدرجة المستوى. ويأمل الجهاز في الوصول لأعلى درجات الجاهزية، سواء من حيث اللياقة أو الانسجام، لضمان مشاركة مشرفة في البطولة المنتظرة.

 يعلن الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة، عن القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، بعد تقييم أداء اللاعبين في المعسكر الحالي، على أن يتوجه المنتخب مباشرة إلى قطر قبل انطلاق المنافسات بأيام قليلة.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى رؤية منتخب قوي قادر على المنافسة الجادة في كأس العرب، خصوصًا وأن البطولة تمثل اختبارًا حقيقيًا لجيل جديد من اللاعبين، قد يكون نواة لمستقبل المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 18 في شهر ديسمبر المقبل في قطر.


 

منتخب مصر كأس العرب أخبار منتخب مصر حلمى طولان اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

ترامب

البيت الأبيض: الحائزة على نوبل للسلام تهدي الجائزة للرئيس ترامب

شهداء غزة

مقابر الأرقام.. إسرائيل تحتفظ بأكثر من 700 جـ ثة فلسطينية

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

شركة الكهرباء الإسبانية: البلاد مهددة بانقطاع واسع للتيار

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد