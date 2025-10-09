التلميذ على خطى أستاذه.. حسام حسن يعيد أمجاد جنرال منتخب مصر بالمونديال

بات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني أول مدرب يقود الفراعنة الكبار إلى نهائيات كأس العالم بعد مشاركته في النهائيات لاعباً عام 1990 في إيطاليا.وسجل حسن هدف منتخب مصر الوطني الوحيد في المباراة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 1990 في مرمى الجزائر في استاد القاهرة يوم 17 نوفمبر عام 1989.وتأهل منتخب مصر الوطني إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1934 و1990 و2018 ثم 2026 في أميركا الشمالية، وذلك بعد فوزها اليوم على جيبوتي 3 - صفر في استاد العربي الزوالي في الدار البيضاء بالمغرب.





ويعتبر حسام حسن هو ثاني مدرب وطني يتأهل بـ منتخب مصر إلى كأس العالم بعد الراحل الجنرال محمود الجوهري.





تأهل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن للمرة الرابعة فى تاريخه بقيادة الفرعون المصرى محمد صلاح.





فى يوم 8 أكتوبر عام 2018 الجيل العظيم صعد منتخب مصر الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر لـ مونديال روسيا بهدف محمد صلاح الحاسم في شباك منتخب الكونغو وانتهاء اللقاء بفوز الفراعنة الكبار بهدفين مقابل هدف.





التاريخ يعيد نفسه من جديد وبعد 8 سنوات منتخب مصر الوطني والملقب بـ الفراعنة يكتبون التاريخ ويتأهلون لـ كأس العالم 2026 على حساب منتخب جيبوتى.





فى نفس اليوم 8 أكتوبر 2025 بقيادة الثلاثى محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ورامى ربيعة يقودون المنتخب إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.





الجنرال الراحل محمود الجوهري لاعبا ومدربا لـ منتخب مصر





فاز الجنرال الراحل محمود الجوهري لاعبا بلقب كأس الأمم الأفريقية عامي 1957 و 1959 وكان هدافًا للبطولة في عام 1959.





وتولي في عام 1988 الراحل الجنرال محمود الجوهري تدريب منتخب مصر الوطني ليحقق حلم التأهل لكأس العالم بـ إيطاليا عام 1990 بعد الفوز على الجزائر بهدف حاسم أحرزه حسام حسن.ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا على جيبوتى، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزوالي بالمغرب مساء أمس، في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026..ويواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساوتذاع مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب غينيا بيساو يوم الأحد القادم ضمن تصفيات مونديال 2026 بـ أمريكا عبر قناة أون سبورت.حسام حسن لاعبا ومدربا لـ منتخب مصر







ولد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني في العاشر من أغسطس 1966 في حلوان وبدأ مشواره في مركز قلب الهجوم مع النادي الأهلي اوخاض أول مباراة له مع الفريق الأول في موسم 1984 - 1985 قبل أن يحصل على دور أكبر في الموسم التالي عندما شارك مع الفريق في 24 مباراة بجميع المسابقات مسجلاً تسعة أهداف.





وبدأ حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني مسيرته التدريبية في مارس 2008 مع النادي المصري البورسعيدي بعد أن أنهى ارتباطه بصفته لاعباً مع نادي الاتحاد السكندري .





وتولى حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني تدريب نادي المصرية للاتصالات في مارس 2009 لكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية في مصر واستقال من تدريب الفريق بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم التالي.





وقاد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني في نوفمبر 2009 انادي الزمالك وعمره 43 عاماً ثم تركه في شهر يوليو عام 2011 وتولى تدريب النادي الإسماعيلي في شهر أغسطس عام 2011 قبل أن ينفصل عنه ويقود النادي المصري البورسعيدي في يناير من عام 2012.





وتولي حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني تدريب النادي المصري البورسعيدي للفوز على النادي الأهلي 3 - 1 في أول فبراير عام 2012.كما تولى حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني الإشراف على فريق مصر المقاصة في فبراير عام 2013 بهدف إنعاش آمال الفريق في البقاء في الدوري الممتاز، لكنه لم يستمر طويلاً.





وتولي أيضا حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني صيف عام 2013 مدرباً للمنتخب الأردني خلفاً للعراقي عدنان حمد ومعه وصل الفريق للدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يخسر في ملحق التصفيات أمام أوروجواي.





وأعاد الزمالك حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني مدرباً للفريق خلفاً لميدو في نهاية يوليو 2014 وأعلن الزمالك في الثاني من أكتوبر 2014 إقالته بعد أن حقق الفريق تحت قيادته فوزاً واحداً في ست مباريات في كل المسابقات.





كما جري تعيين حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني مدرباً للاتحاد السكندري في 27 أكتوبر 2014، لكنه انفصل عنه في يوليو بعد موسم متوسط. وعاد لتدريب المصري البورسعيدي في 25 يوليو.





وتولى حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني تدريب الفراعنة الكبار في فبراير عام 2024 خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا فور الخروج من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.





ومنذ ذلك الحين نجح حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني تولي قاد الفراعنة الكبار لبلوغ البطولة القارية التي ستقام في المغرب بنهاية العام الحالي ثم قاد الفريق إلى نهائيات كأس العالم بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة وقبل جولة واحدة على النهاية.