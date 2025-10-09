قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى راقوده بكرموز غربي الإسكندرية
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
بعد اتفاق غزة لوقف النار.. مصر تصنع التاريخ من قلب شرم الشيخ
بعد إجازة 6 أكتوبر.. باقي كام إجازة رسمية في 2025؟
صدمة.. اختفاء مفاجئ للبحر الأحمر قبل 6.2 ملايين عام| كيف عاد؟
من الطيارة لـ المستشفى.. تحرك جديد من وزير الرياضة لـ دعم حسن شحاتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ابراهيم وحسام حسن
ابراهيم وحسام حسن
يسري غازي

قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني إستبعاد 5 لاعبين بـ صفوف الفراعنة الكبار عن مباراة غينيا بيساو ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

ويسود الاتجاه لدي حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني إلي إراحة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وسفره الي انجلترا بعدما تأهل الفراعنة الكبار إلأي نهائيات مونديال 2026.
 

ومن المقرر سفر مصطفي محمد نجم فريق نانت الفرنسي إلي باريس وحمدى فتحي لاعب فريق الوكرة إلي قطر ورامي ربيعة لاعب نادي العين الإماراتي إلي الإمارات.
 

ويغيب أيضا محمد الشناوي حارس مرمي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن مباراة غينيا بيساو للإصابة فى مباراة جيبوتي بتصفيات مونديال 2026.

وتعود خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس بعثة منتخب مصر الوطني إلي القاهرة عائدة من كازابلانكا فى المغرب عقب التأهل إلي كاس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

ونشرت المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الوطني صورة بعثة منتخب مصر الوطني داخل الطائرة العائدة من كازابلانكا إلي القاهرة بعدما تأهل الفراعنة الكبار إلي نهائيات مونديال أمريكا 2026.

كما نشرت الصفحة الرسمية بـ اتحاد الكرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صور لـ عودة بعثة منتخب مصر الوطني إلي القاهرة من داخل طائرة خاصة مدون أعلاها كلمات جاءت على النحو التالي: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين.
 

وحجز منتخب مصر مقعده في كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.
 

وجاءت ثلاثية المنتخب الوطني في شباك جيبوتي بتوقيع إبراهيم عادل ومحمد صلاح (هدفين).

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو.المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالموتشارك منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك باعتبارها منتخبات البلاد المضيفة للنسخة المقبلة للمونديال.

أما من خلال التصفيات فقد تأهل كل من: مصر، اليابان، نيوزيلندا، إيران، الأرجنتين، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي، المغرب، تونس.

منتخب مصر تصفيات المونديال منتخب غينيا بيساو مونديال أمريكا حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يتلقى عدة اتصالات مكثفة مع نظرائه العرب

وزير الخارجية يتلقى عددا من الاتصالات من نظرائه العرب والأوروبيين للتهنئة بالتوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة

مفوض الأونروا يعرب عن ارتياحه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس

لن نقبل أن يتدخل الاحتلال في شؤوننا.. حماس تكشف تفاصيل اتفاق غزة

بالصور

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد