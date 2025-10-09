حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني إستبعاد 5 لاعبين بـ صفوف الفراعنة الكبار عن مباراة غينيا بيساو ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.



ويسود الاتجاه لدي حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني إلي إراحة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وسفره الي انجلترا بعدما تأهل الفراعنة الكبار إلأي نهائيات مونديال 2026.



ومن المقرر سفر مصطفي محمد نجم فريق نانت الفرنسي إلي باريس وحمدى فتحي لاعب فريق الوكرة إلي قطر ورامي ربيعة لاعب نادي العين الإماراتي إلي الإمارات.



ويغيب أيضا محمد الشناوي حارس مرمي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن مباراة غينيا بيساو للإصابة فى مباراة جيبوتي بتصفيات مونديال 2026.



وتعود خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس بعثة منتخب مصر الوطني إلي القاهرة عائدة من كازابلانكا فى المغرب عقب التأهل إلي كاس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

ونشرت المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الوطني صورة بعثة منتخب مصر الوطني داخل الطائرة العائدة من كازابلانكا إلي القاهرة بعدما تأهل الفراعنة الكبار إلي نهائيات مونديال أمريكا 2026.

كما نشرت الصفحة الرسمية بـ اتحاد الكرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صور لـ عودة بعثة منتخب مصر الوطني إلي القاهرة من داخل طائرة خاصة مدون أعلاها كلمات جاءت على النحو التالي: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين.



وحجز منتخب مصر مقعده في كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.



وجاءت ثلاثية المنتخب الوطني في شباك جيبوتي بتوقيع إبراهيم عادل ومحمد صلاح (هدفين).



ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو.المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالموتشارك منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك باعتبارها منتخبات البلاد المضيفة للنسخة المقبلة للمونديال.

أما من خلال التصفيات فقد تأهل كل من: مصر، اليابان، نيوزيلندا، إيران، الأرجنتين، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي، المغرب، تونس.