فردوس عبد الحميد: لو رجع بيا الزمن كنت هختار أقعد مع ولادي.. فيديو
رئيسة وكالة الاستثمار في تتارستان لـ صدى البلد : مصر بوابتنا الاستراتيجية لأفريقيا
عمرو أديب: غزة تحتاج 75 مليار دولار ومش بعيد نري ترامب مع الأسرى
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
درة تقابل أحمد العوضي في علي كلاي.. وتواصل تصوير الست لما
أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال
العالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب
إليسا: فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي
ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
رياضة

منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

إسلام مقلد

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته باستاد القاهرة في اطار الاستعداد لمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة العاشرة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي لمونديال 2026، وتصدر المجموعة.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية و تقسيمة في نهاية المران.

وخرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا بيساو للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة، كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات.

وتقام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

مياه الشرب والصرف الصحي

اليوم.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

خلال المعرض

تنمية المشروعات: التعاون مع الوزارات والهيئات ساهم في نجاح الدورة السابعة من معرض تراثنا

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 10-10-2025| انخفاض متواصل

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

