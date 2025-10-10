منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته باستاد القاهرة في اطار الاستعداد لمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة العاشرة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي لمونديال 2026، وتصدر المجموعة.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية و تقسيمة في نهاية المران.

وخرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا بيساو للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة، كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات.

وتقام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.