وقف وإخلاء مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا الأمريكية.. ما السبب ؟

محمود نوفل


أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية وقف أرضي وإخلاء بمطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا بسبب رائحة غاز.

ودخلت المطارات الأمريكية في أزمة بسبب نقص الموظفين مع الإغلاق الفيدرالي الأمريكي ما أدى إلى تأخر آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وفي ظل هذا النقص استمر عمل مراقبي الحركة الجوية في العمل دون تقاضٍ للأجور بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.


فيما  أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية عن مشكلات في التوظيف بعدد من المطارات، من بينها شيكاجو، ولاس فيجاس، وناشفيل، وفيلادلفيا، إلى جانب مراكز مراقبة جوية في مناطق أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن.

وفي ولاية كاليفورنيا، شهد مطار هوليوود بيربانك إلغاءً وتأخيرًا لعدد من الرحلات، في وقت أكدت فيه الإدارة أن برج المراقبة بالمطار لا يوجد فيه أي مراقبين جويين حاليًا بسبب الإغلاق.

وكان وزير النقل الأمريكي شون دافي قد أعلن في مؤتمر صحفي بمطار نيوآرك بولاية نيوجيرسي أن عدد مراقبي الحركة الجوية الذين يتغيبون عن العمل بسبب المرض ارتفع منذ بدء الإغلاق.

تثير هذه التطورات مخاوف من تكرار ما حدث خلال إغلاق عام 2019، عندما أدى النقص الحاد في عدد العاملين إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران دفعت الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الإغلاق بعد 35 يومًا.

