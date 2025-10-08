خالد أبو بكر: الجالية المصرية في أمريكا وكندا ستصنع ملحمة وطنية في كأس العالم

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يمثل لحظة تاريخية جديدة لكرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد الجيد للبطولة منذ الآن على المستويين الفني والجماهيري، معربًا عن أمله في أن تسفر قرعة البطولة عن مجموعة مناسبة للمنتخب الوطني، وأن تكون المباريات في مواقع قريبة جغرافيًا لتسهيل تنقل الجماهير.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة وكندا ستكون داعمًا كبيرًا للمنتخب خلال البطولة، موضحًا أن هذه الجالية معروفة بوطنية أبنائها وانتمائهم الصادق لمصر، قائلاً: «والله العظيم الجالية المصرية في أمريكا كلها وطنية ومحترمة، لو طُلب منها أي شيء من أجل بلدها ستفعله دون تردد».

وتابع، أنه لمس بنفسه حب المصريين بالخارج لبلدهم خلال زياراته السابقة لأمريكا، خصوصًا أثناء اجتماعات الأمم المتحدة، حيث أظهروا كرمًا شديدًا وترحيبًا لا يُنسى بكل مصري يمثل وطنه.

وأشار الإعلامي إلى أن المصريين المقيمين في أمريكا وكندا بدأوا بالفعل في التحضير لدعم المنتخب، مؤكدًا ثقته في أنهم سيشكلون مشهدًا حضاريًا رائعًا خلال المباريات من خلال رفع الأعلام المصرية وتنظيم الحشود والتبرع بتذاكر وأتوبيسات لنقل المشجعين، مضيفًا أن هذا الحماس يعكس عمق الانتماء الذي يربط أبناء الجالية بوطنهم الأم.

وشدد خالد أبو بكر على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للمدير الفني حسام حسن وجهازه المعاون، باعتباره الرجل الذي قاد المنتخب إلى التأهل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تشتيت أو خلافات، وأن على مؤسسات الدولة واتحاد الكرة والرعاة الوطنيين توفير كل الإمكانيات اللازمة له ولشقيقه إبراهيم حسن لتحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانة مصر.

واختتم أبو بكر حديثه بدعوة الجماهير المصرية داخل البلاد وخارجها إلى الالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة المهمة، مؤكدًا أن روح الوحدة والتشجيع الإيجابي هما السبيل لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الكرة المصرية المشرف، قائلاً: «نريد استقبالاً شعبيًا يليق بلاعبي المنتخب في كل مكان، لأنهم يمثلون مصر أمام العالم».