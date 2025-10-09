قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
وزير الرياضة: تأهلنا للمونديال مرتين في الجمهورية الجديدة بعهد الرئيس السيسي
محمد الشناوي: التأهل للمونديال فرحة لكل المصريين والحضري قدوتي وأخي الأكبر
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخضع يوم الجمعة لفحص صحي روتيني سنوي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يحمل أبعادًا سياسية استثنائية، بل يأتي في إطار المتابعة الدورية لحالته الصحية. 

كما لفتت الإدارة إلى أن ترامب يدرس في أعقاب الفحص إمكانية التوجّه إلى الشرق الأوسط، في خطوة قد تُشكّل جزءًا من نشاط دبلوماسي موسّع في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الفحص المرتقب يشمل الفحوصات الأساسية والمعايير الطبية الاعتيادية التي تُجرى للرؤساء، وسيُشرف عليه فريق طبي متخصص في مؤسسة الرئاسة. 

وطمأن البيت الأبيض الرأي العام بأن هذا الفحص لا يحفل بأي مؤشرات مفاجئة، بل يُعد جزءًا من الروتين الصحي المعتاد للرئيس.

من ناحية أخرى، تُشير التوقعات إلى أن التفكير في زيارة للشرق الأوسط يأتي في سياق حسابات دبلوماسية تتعلق بالتوترات الإقليمية والملفات المعقدة في المنطقة، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأمن الخليجي. وإذا ما تم اتخاذ القرار بالمضي قدمًا، فقد تشمل الزيارة لقاءات مع قادة في دول محورية، بهدف التنسيق على مبادرات سياسية أو أمنية أو اقتصادية — في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إعادة تفعيل حضورها في الشرق الأوسط بوجه جديد وتوجهات متجددة.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

ترشيحاتنا

البنك المركزي

لحماية النظام المالي.. ضوابط إلغاء تراخيص البنوك بالقانون

مجلس النواب

مرشحو الإصلاح والنهضة يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات فردي مجلس النواب 2025

المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس النواب بعد تأهل المنتخب لكأس العالم: أسعد الشعب بكافة انتماءاته الكروية

بالصور

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد