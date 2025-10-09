قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وش السعد.. صلاح يضع بصمة جديدة في أكتوبر مع منتخب مصر
ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025
بعد همسة من وزير الخارجية الأمريكي.. ترامب: السلام في الشرق الأوسط بات قريباً
قناة إسرائيلية: حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن قريبا
عمليات تبريد عقب إخماد حريق محل مراتب في الموسكي
لحظات حاسمة.. أنباء عن موافقة نهائية من حماس والفصائل على مسودة اتفاق غزة
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لا يستبعد زيارة قطاع غزة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية توجهه إلى منطقة الشرق الأوسط نهاية الأسبوع، في إطار مساعٍ دبلوماسية تتعلق بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع في القطاع.

وخلال حديثه للصحفيين، أوضح ترامب أن "الولايات المتحدة تقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط"، مضيفاً رداً على سؤال حول تفاصيل التفاهمات المرتقبة: "إما أن ننهيه أو نوقعه". 

كما أشار إلى احتمال زيارته مصر "على الأرجح"، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في المفاوضات المستمرة بشأن غزة.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق أن المفاوضات الجارية منذ أربعة أيام في العاصمة المصرية تسير "بشكل جيد جداً"، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية للتوصل إلى صيغة تنهي الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس، وتضمن تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه الساحة الأمريكية انقساماً سياسياً حاداً بشأن الموقف من الحرب في غزة، حيث تتعرض إدارة واشنطن الحالية لضغوط داخلية ودولية بسبب استمرار الدعم العسكري لإسرائيل رغم تصاعد أعداد الضحايا المدنيين. 

ويُنظر إلى تصريحات ترامب على أنها محاولة لتقديم رؤية بديلة أكثر "حركية" في التعامل مع الملف، مستفيداً من خبرته السابقة في التوسط لاتفاقات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية خلال ولايته.

ويرى مراقبون أن إشارة ترامب إلى احتمال زيارة غزة تحمل بعداً سياسياً ورمزياً، إذ قد تمثل أول زيارة لرئيس أميركي سابق إلى القطاع في حال تمت فعلاً، ما قد يعيد تسليط الضوء على الدور الأميركي في إعادة صياغة المشهد السياسي في الشرق الأوسط. 

كما يُعتقد أن ترامب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضوره الدولي قبيل استحقاقات انتخابية محتملة، مستغلاً الملف الفلسطيني كمدخل لإبراز قدراته الدبلوماسية وإعادة رسم صورته السياسية أمام الرأي العام العالمي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة الشرق الأوسط وقف إطلاق النار

