البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الإدارة الأمريكية تعمل على صياغة نص خطاب معدّ مسبقًا، يفترض أن يدلي به الرئيس دونالد ترامب في حال الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن النص يُجري عليه استكمالات وتعديلات دقيقة في اللحظات الأخيرة، تمهيدًا لعرضه على البيت الأبيض والمستشارين الأمنيين قبل الإطلاق الرسمي.

وفي السياق، تشير مصادر مطلعة إلى أن الخطاب المرتقب سيتضمن تأكيدًا على التزام الولايات المتحدة بضمان تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا في ما يتعلّق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ومراقبة دولية لاحقة.

كما من المنتظر أن يُشدّد ترامب خلال الكلمة على أن الحل لن يكون نهائيًا بمفهوم واحد، بل خطوة أولى نحو استقرار مؤقت في المنطقة.

ومن الناحية الدبلوماسية، يُعتقد أنّ صياغة الخطاب تأتي ضمن استراتيجية إعلامية لتظهير الاتفاق في صورة انتصار دبلوماسي، ومن ثم تهيئة الرأي العام الدولي لمرحلة ما بعد الإعلان، بما يشمل تنسيقًا إقليميًا مع الدول المعنية لتسهيل آليات التنفيذ والمراقبة المشتركة.