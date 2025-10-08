خالد أبو بكر: كوشنر شخصية محورية ومؤثرة داخل إدارة الرئيس ترامب

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، يعد من الشخصيات الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في إدارة البيت الأبيض.



وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن كوشنر ليس مجرد شخصية بروتوكولية، بل يمتلك مكانة مؤثرة في دوائر صنع القرار الأمريكي، حيث وضعه ترامب في موقع فاعل داخل الإدارة الأمريكية منذ ولايته الأولى.

وتابع، أن كوشنر شخصية تستحق الاهتمام، إذ يتمتع بعلاقات وثيقة ومتعددة مع عدد من الدول الإقليمية، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في ملفات الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الرجل يهودي الديانة، وقد اعتنقت زوجته إيفانكا اليهودية أيضًا بعد زواجهما، وهو ما يعكس الانسجام العائلي والسياسي بينهما.

وتابع الإعلامي أن كوشنر، بجانب دوره السياسي، يُعرف أيضًا بكونه رجل أعمال بارز يدير استثمارات ضخمة ويبرم صفقات تجارية متعددة، لافتًا إلى أن والده، شارل كوشنر، سبق أن أدين في قضايا تهرب ضريبي عام 2004، إلا أن ذلك لم يمنع الابن من تحقيق نفوذ واسع داخل الإدارة الأمريكية.

