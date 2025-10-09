ترامب: مستعد للذهاب إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام الكنيست

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس أنه من المحتمل أن يتوجّه إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه قد يلقي كلمة أمام الكنيست إذا طلب منه ذلك.

وقال ترامب إن زيارته المتوقعة تأتي عقب التوصل إلى الاتفاق المرحلي بشأن غزة، وإنه تلقى “مكالمة رائعة” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعقبت الإعلان عن التفاهم.

ويأتي هذا التصريح في سياق ما وصفه مراقبون بأنه خطوة رمزية من ترامب لتعزيز دوره كوسيط في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي، خاصة بعد اتفاق المرحلة الأولى الذي تم توقيعه بين إسرائيل وحماس، والذي ينصّ على إطلاق سراح الرهائن وسحب جزئي للقوات الإسرائيلية.

إلا أن زيارة ترامب المحتملة إلى إسرائيل ما تزال غير مؤكّدة من الناحية اللوجيستية، إذ لم تُحدَّد بعد التوقيتات الدقيقة أو تفاصيل جدول زيارته، كما أن إلقاء الكلمة أمام الكنيست يبقى مشروطًا بموافقة القيادة الإسرائيلية.