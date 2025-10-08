دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام

تعرضت محافظة دمياط مساء اليوم "الأربعاء" لموجة شديدة من الأمطار والثلوج شملت كافة أنحاء المحافظة.

وكانت محافظة دمياط قد استعدت منذ فترة لمواجهة موسم الأمطار حيث تم تسليك البالوعات في كافة أنحاء المحافظة كما تم تجهيز سيارات شفط المياه سواء الخاصة بالمجالس المحلية أو شركة مياه الشرب بالإضافة إلى تسوية الشوارع لتمنع تكوين برك للمياه، كما استعدت دمياط الجديدة ورأس البر لمواجهة أي أمطار تهطل على هاتين المدينتين باعتبارها من أكثر المدن تعرضا للأمطار.