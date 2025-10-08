أبو بكر: دعوة السيسي لترامب لحضور توقيع اتفاقية السلام خطوة بارعة في التوقيت والمضمون

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالطريقة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته إلى الرئيس الأمريكي لحضور توقيع اتفاقية السلام المنتظرة في شرم الشيخ، واصفًا الدعوة بأنها ذكية ومدروسة من حيث التوقيت والمضمون.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الرئيس السيسي وجّه رسالته إلى نظيره الأمريكي بأسلوب دبلوماسي راقٍ يجمع بين الحزم والاحترام، حين قال له إنه كان محور هذه الاتفاقية، وإن من الطبيعي أن يكون حاضرًا لحظة توقيعها، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة ستلقى صدى إيجابيًا كبيرًا لدى الرئيس الأمريكي.

وأضاف أن زيارة الرئيس الأمريكي لمدينة شرم الشيخ، حال حدوثها، ستكون حدثًا استثنائيًا، إذ ستُظهر الرئيس الأمريكي بجانب الرئيس السيسي في مدينة السلام أثناء توقيع اتفاق تاريخي، لافتًا إلى أن التوقيت وطريقة الطرح يحملان دلالات سياسية عميقة ومدروسة بعناية.

وأكد أبو بكر أن الرئيس ترامب، المعروف بحبه للصور الرمزية والمشاهد المؤثرة، لن يفوت هذه الفرصة التي تمنحه الظهور كرجل سلام عالمي، خاصة في ظل ما يتردد عن زيارة مرتقبة له إلى إسرائيل، وهو ما يعزز من احتمالية حضوره مراسم التوقيع في شرم الشيخ.

