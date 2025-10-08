قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يلوح بيده للحضور بأكاديمية الشرطة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
بحضور 550 طالبًا| مفتي الجمهورية في ندوة حوارية بالمدرسة الفنية المتقدمة بالقاهرة
بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة
الشكاوى الحكومية تتلقى 13.5 ألف شكوى بشأن الرعاية الصحية في شهر
مرأة ومنوعات

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا
أ ش أ

 كشف باحثون أستراليون في دراسة نُشرت اليوم الأربعاء في مجلة "نيتشور كوميونيكيشينز" أن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الاكتئاب وراثيًا من الرجال. 


وفي هذه الدراسة التي تُعتبر من أكبر الدراسات التي أُجريت على الإطلاق في هذا المجال، حلل العلماء الحمض النووي لما يقرب من 200 ألف شخص يعانون من الاكتئاب لتحديد العلامات الجينية الشائعة.


وفقًا للمشروع الذي يقوده معهد "بيرجوفر" للأبحاث الطبية في أستراليا، كان لدى النساء ما يقرب من ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنةً بالرجال كما أورد راديو "لاك" السويسري.


وأوضحت الباحثة جودي توماس أن تحديد العوامل الجينية الشائعة والمحددة لدى الرجال والنساء يتيح لنا فهم أسباب الاكتئاب بشكل أفضل، ويمهد الطريق لعلاجات أكثر تخصيصًا.


وحدد الباحثون ما يقرب من 13 ألف علامة جينية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء، مقارنةً بـ 7 آلاف لدى الرجال، وقد تؤثر بعض هذه الاختلافات الجينية أيضًا على عملية الأيض أو إنتاج الهرمونات.


وأشارت الباحثة إلى اكتشاف بعض الاختلافات الجينية التي قد تساعد في تفسير سبب زيادة ظهور أعراض أيضية لدى النساء المصابات بالاكتئاب، مثل تقلبات الوزن أو تغيرات في مستويات الطاقة.


ويُعد الاضطراب الاكتئابي أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، حيث يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.


وقالت الباحثة بريتاني ميتشل "حتى الآن، لم يتم إجراء دراسات موثوقة كثيرة لتفسير اختلاف تأثير الاكتئاب على النساء والرجال، بما في ذلك الدور المحتمل للعوامل الوراثية".


وأضافت "يظهر عدد متزايد من المقالات أن العديد من الأدوية التي يجري تطويرها حاليًا -والأبحاث التي أُجريت حتى الآن- تركز بشكل أساسي على الرجال".
 

باحثون أستراليون مجلة نيتشور كوميونيكيشينز النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الاكتئاب وراثيًا أكبر الدراسات التي أُجريت على الإطلاق الحمض النووي

