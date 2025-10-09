قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير
أسباب الخشوع في الصلاة.. 6 خطوات تعينك على حضور القلب
زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
ديني

أسباب الخشوع في الصلاة.. 6 خطوات تعينك على حضور القلب

الخشوع في الصلاة
الخشوع في الصلاة
أحمد سعيد

يبحث عدد كبير من المصلين عن أسباب الخشوع في الصلاة، حيث تعد الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح ولتحقيق هذا المقام الرفيع، هناك أسباب وأعمال تساعد المسلم على حضور القلب، وفي السطور التالية نعرض أبرز 6 أسباب تعينك على الخشوع في الصلاة.

أسباب الخشوع في الصلاة

ومن أهم أسباب الخشوع هو الابتعاد عن المشتتات أثناء الصلاة كما أن مجمع البحوث الإسلامية حدد عددا من الأنور التي يجب على كل مصلٍ أن يحرص عليها في الصلاة ومنها:

  • حسن الاستعداد للصلاة: يشمل التبكير للصلاة، إحسان الوضوء، والسواك، والاستعداد النفسي والبدني للصلاة.
  • الحرص على أداء الصلاة في وقتها: لا يحرص على أداء الصلاة في وقتها إلا المتقين الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة
  • اختيار مكان مناسب لأداء الصلاة 
  • استحضار عظمة الله: تذكر دائما أنك واقف بين يدي الله 
  • تدبر معاني الآيات والأذكار: فهم معنى الآيات والأذكار التي تقرأها والتفاعل معها والتفكر فيها هو مفتاح الخشوع
  • الطمأنينة والسكون في الصلاة

موانع الخشوع في الصلاة

حتى يحقق المصلي الخشوع في صلاته، عليه أن يتجنب بعض الأمور التي قد تفسد حضور القلب وتضعف الخضوع بين يدي الله ومنها:

الاختصار في الصلاة: وقد اختلف العلماء في معناه؛ فمنهم من فسّره بوضع اليد على الخاصرة، وقِيل إنّه الاقتصار في القراءة، وعدم إعطاء الصلاة حقّها؛ وذلك بالاختصار من واجباتها.

كثرة العبث والحركة: فقد وضع الله -سبحانه- للصلاة من السُّنَن، والآداب، والشروط ما يجعل المسلم يُتقنها، وينتفع بها في الدنيا والآخرة؛ ولذلك لا تليق بها كثرة العبث والحركة؛ فذلك يُفقد المُصلّي الخشوع.

فرقعة الأصابع: لأنّ ذلك ينافي الخشوع، ومثل ذلك الفعل العبثُ باللحية، أو الساعة، ونحو ذلك.

إلصاق القدمَين: فقال الحنفيّة بسُنّية التفريق بين القدمَين بمقدار أربعة أصابع؛ تحقيقًا للخشوع، وقد عَدّ الشافعية إلصاق القدمَين ببعضهما البعض تكلُّفًا يُنافي الخشوع، وكرهوه، وقالوا بالتفريق بين القدمَين بمقدار شِبْرٍ، أمّا المالكية والحنابلة، فقد قالوا بأن يُفرِّج المُصلّي بين قدميه بالمقدار المعروف عُرفًا، وبقَدْرٍ مُتوسّطٍ؛ بحيث لا يضمّهما، ولا يُوسّع بينهما كثيرًا، وقالوا إنّ التفريق بين القدمَين مندوبٌ.

3 كلمات تمحو ذنب عدم الخشوع في الصلاة

وفي هذا السياق، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، علاجًا لمشكلة السرحان في الصلاة وعدم الخشوع قائلا «عليكم بالاستغفار ثلاثًا دبر كل صلاة.. استغفر الله .. استغفر الله .. استغفر الله»، جبرًا للتقصير فى الصلاة.

ونصح أمين الفتوى في دار الإفتاء، المصلين للتغلب على مشكلة عدم الخشوع في الصلاة والسهو والسرحان بمجاهدة النفس واستحضار الخشوع قدر المستطاع، قائلًا: "عليك أن تعرف أنك عندما تترك نفسك للأفكار والشيطان وتُعرض عن الله يُعرض الله عنك، وعليك استحضار قول العلماء فى هذا الأمر وهو [لا ينبغى أن تقدم لله الصلاة بلا روح "وروح الصلاة هى الخشوع".

