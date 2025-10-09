قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
رفيق خفي للأرض.. اكتشاف كويكب صغير يسلك نفس المدار منذ 6 عقود
أسعار العملات الأجنبية في يوم الخميس
دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي.. أجمل كلمات ترفع البلاء
رغم اتفاق غزة.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات لقواته بالاستعداد لأي سيناريو محتمل
أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور
ترامب: مستعد للذهاب إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام الكنيست
ترامب: إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة
ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم
ترامب: الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة يوم الاثنين
أخبار العالم

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

روى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إن الأخير عبّر له عن مفاجأته من الشعبية التي يراها الآن، فردّ ترامب عليه: «ما هو أهم من ذلك، أنهم يعشقون إسرائيل مجدداً». 

وأضاف: «قلت لك يا بيبي: إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم، لا يمكنها أن تحارب العالم». 

وجاءت هذه التصريحات في سياق الإعلان عن التوصّل إلى الاتفاق المرحلي بين إسرائيل وحماس حول صفقة التهدئة التي تتضمّن إطلاق الرهائن، وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية إلى خطوط محددة. 

وأكد ترامب في حديثه أن المسارين الإعلامي والدبلوماسي كانا مترابطين في هذه المرحلة، مشددًا على أن نجاح الاتفاق لم يكن محض صدفة، بل نتيجة تنسيق جهوده مع طاقمه العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى الحظ في بعض اللحظات الصعبة. 

وقال: «العالم اجتمع من حول هذا الاتفاق … الدول المحيطة كلها وقّعت، وقد التحم الكلّ لتحقيقه».

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

الجوافة
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
