ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

روى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إن الأخير عبّر له عن مفاجأته من الشعبية التي يراها الآن، فردّ ترامب عليه: «ما هو أهم من ذلك، أنهم يعشقون إسرائيل مجدداً».

وأضاف: «قلت لك يا بيبي: إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم، لا يمكنها أن تحارب العالم».

وجاءت هذه التصريحات في سياق الإعلان عن التوصّل إلى الاتفاق المرحلي بين إسرائيل وحماس حول صفقة التهدئة التي تتضمّن إطلاق الرهائن، وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية إلى خطوط محددة.

وأكد ترامب في حديثه أن المسارين الإعلامي والدبلوماسي كانا مترابطين في هذه المرحلة، مشددًا على أن نجاح الاتفاق لم يكن محض صدفة، بل نتيجة تنسيق جهوده مع طاقمه العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى الحظ في بعض اللحظات الصعبة.

وقال: «العالم اجتمع من حول هذا الاتفاق … الدول المحيطة كلها وقّعت، وقد التحم الكلّ لتحقيقه».