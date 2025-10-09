الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة

تجمّع المئات مساء أمس، الأربعاء، في ساحة الرهائن بتل أبيب، للاحتفال بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي يتضمّن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما أفادت به شبكة CNN.

وشهدت الساحة أجواءً من الفرح والترقّب، حيث شارك نحو 200 شخص من عائلات المحتجزين السابقين والحاليين في الاحتفال، إلى جانب عدد من الأسرى المحرّرين الذين أُفرج عنهم في صفقات سابقة، من بينهم عُمر شم طوف، عُمر وينكرت، إيليا كوهين، ورومي غونين.

وقالت الشبكة إن كل أسير محرّر كان يُستقبل بالتصفيق والهتافات عند وصوله إلى المكان، بينما حرص الحضور على عناق ذوي الرهائن الذين ما زالوا في غزة، وسط مشاعر امتزجت بين الفرح والحنين والدموع.

ورفع بعض المشاركين أعلامًا أمريكية وغنّى آخرون احتفالًا بالاتفاق، فيما قال هيلل ماير، أحد الحاضرين من تل أبيب، إنّه جاء إلى الساحة “ليشهد لحظة فرح طال انتظارها”، مضيفًا: “قلوبنا ممتلئة بالسعادة ولا يمكننا النوم الليلة”.

أما غالي لاندس، التي وصلت من ألمانيا بعد سماعها خبر الاتفاق، فقالت إنها “المرة الأولى منذ عامين تسمع فيها خبرًا إيجابيًا في إسرائيل”، مشيرة إلى أنها توجّهت مباشرة إلى الساحة فور وصولها.

ويأتي هذا المشهد في وقت تترقّب فيه إسرائيل بدء تنفيذ الاتفاق فعليًا خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات إلى التزام الهدوء حتى إتمام عملية إطلاق سراح الرهائن وانسحاب القوات من غزة.