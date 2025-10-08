جوجل توسع نطاق خدمات Google AI Plus لتشمل 36 سوقا جديدة

بعد أقل من شهر من الإعلان عنها، بدأت جوجل في طرح Google AI Plus في 36 سوقا ناشئة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد البلدان التي تدعم الخدمة إلى 77 دولة، حيث تهدف جوجل من خلال هذه الخطوة إلى توفير نسخة أرخص من خدمة AI Pro.

مزايا Google AI Plus

في تطبيق Gemini، يحصل المستخدمون على 2.5 Pro و Deep Research مع نافذة سياقية من 128K رمز، بالإضافة إلى ذلك، يتاح لك استخدام Google Workspace عبر Gmail، و Google Docs، و درايف، و Sheets، و Slides، و Meet، و Chat، و Vids.

مزايا إضافية في NotebookLM

في NotebookLM، تقدم جوجل العديد من المزايا مثل:

- مزيد من المراجعات الصوتية، دفاتر الملاحظات، والمصادر لكل دفتر ملاحظات.

- إمكانية تخصيص أنماط وأصوات الدفاتر.

- خيارات مشاركة إضافية و تحليلات للدفاتر.

- كما تتضمن الخدمة أدوات جديدة للفيديو مثل أداة Flow لصناعة الأفلام (200 رصيد شهريا للذكاء الاصطناعي)، بالإضافة إلى أداة Whisk لإنشاء الصور.

مساحة تخزين إضافية

تأتي خدمة Google AI Plus أيضا مع 200 جيجابايت من Gmail، و Google Drive، و Photos.

إذا كنت من المستخدمين المؤهلين، فإنك ستستفيد من خصم 50% على الاشتراك في الخدمة خلال الستة أشهر الأولى.

البلدان المدعومة

تم توسيع الخدمة لتشمل 36 سوقا جديدة حول العالم، في بلدان تشمل:

ألبانيا، الأرجنتين، البرازيل، البوسنة والهرسك، كمبوديا، الكونغو، كولومبيا، مصر، غانا، الهند، إندونيسيا، الأردن، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، نيجيريا، باكستان، الفلبين، السعودية، جنوب أفريقيا، سريلانكا، تنزانيا، أوكرانيا، فيتنام، اليمن، زامبيا، زينبابوي، وغيرها من الدول.

بهذا التوسع، يمكن للمزيد من المستخدمين الاستفادة من المزايا القوية للذكاء الاصطناعي المدعوم من جوجل في العديد من الأدوات والتطبيقات في حياتهم اليومية.