الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
جوجل توسع نطاق خدمات Google AI Plus لتشمل 36 سوقا جديدة

شيماء عبد المنعم

بعد أقل من شهر من الإعلان عنها، بدأت جوجل في طرح Google AI Plus في 36 سوقا ناشئة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد البلدان التي تدعم الخدمة إلى 77 دولة، حيث تهدف جوجل من خلال هذه الخطوة إلى توفير نسخة أرخص من خدمة AI Pro.

مزايا Google AI Plus

في تطبيق Gemini، يحصل المستخدمون على 2.5 Pro و Deep Research مع نافذة سياقية من 128K رمز، بالإضافة إلى ذلك، يتاح لك استخدام Google Workspace عبر Gmail، و Google Docs، و درايف، و Sheets، و Slides، و Meet، و Chat، و Vids.

مزايا إضافية في NotebookLM

في NotebookLM، تقدم جوجل العديد من المزايا مثل:

- مزيد من المراجعات الصوتية، دفاتر الملاحظات، والمصادر لكل دفتر ملاحظات.

- إمكانية تخصيص أنماط وأصوات الدفاتر.

- خيارات مشاركة إضافية و تحليلات للدفاتر.

- كما تتضمن الخدمة أدوات جديدة للفيديو مثل أداة Flow لصناعة الأفلام (200 رصيد شهريا للذكاء الاصطناعي)، بالإضافة إلى أداة Whisk لإنشاء الصور.

مساحة تخزين إضافية

تأتي خدمة Google AI Plus أيضا مع 200 جيجابايت من Gmail، و Google Drive، و Photos.

إذا كنت من المستخدمين المؤهلين، فإنك ستستفيد من خصم 50% على الاشتراك في الخدمة خلال الستة أشهر الأولى.

البلدان المدعومة

تم توسيع الخدمة لتشمل 36 سوقا جديدة حول العالم، في بلدان تشمل:

ألبانيا، الأرجنتين، البرازيل، البوسنة والهرسك، كمبوديا، الكونغو، كولومبيا، مصر، غانا، الهند، إندونيسيا، الأردن، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، نيجيريا، باكستان، الفلبين، السعودية، جنوب أفريقيا، سريلانكا، تنزانيا، أوكرانيا، فيتنام، اليمن، زامبيا، زينبابوي، وغيرها من الدول.

بهذا التوسع، يمكن للمزيد من المستخدمين الاستفادة من المزايا القوية للذكاء الاصطناعي المدعوم من جوجل في العديد من الأدوات والتطبيقات في حياتهم اليومية.

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

مدرب الاهلي

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

الدكتور جمال شعبان

بيضة في الإفطار.. جمال شعبان يوجه نصيحة للأسر

غزة

وزير الحكم المحلي الفلسطيني: المانحون أكدوا استعدادهم لدعم الحكومة الفلسطينية فور انتهاء العدوان

جمال شعبان

جمال شعبان يقدم روشتة للمواطنين لتقوية المناعة

ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

بطل فيلم ضى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

مزاد سيارات

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

