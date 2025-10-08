شركة إنابل لخدمات التعهيد تعين ماجي دويدار رئيساً تنفيذياً لدفع خطط النمو والتوسع العالمي

أعلنت شركة إنابل، المتخصصة في حلول مراكز الاتصال وخدمات التعهيد، التابعة لمجموعة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية الحكومية والتابعة لوزارة المالية ، عن تعيين ماجي دويدار رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز النمو ودعم مساعيها للتوسع عالمياً.

وتتمتع ماجي دويدار بخبرة تمتد لأكثر من 26 عاماً في قيادة العمليات وتجربة العملاء ونمو الأعمال الاستراتيجي عبر شركات متعددة الجنسيات. وقد شغلت دويدار مؤخراً قبل إنضمامها لشركة إي نابل، منصب المدير الأقليمى لمنطقة أفريقيا بشركة Intouch CX ، حيث قادت إنشاء مواقع جديدة في مصر وأشرفت على الإطار التشغيلي للمنطقة. كما شغلت مناصب تنفيذية بارزة في كل من RayaCX وMetLife وXceed.

وفي تعليقها على تعيينها، قالت دويدار:

“يسعدني الانضمام إلى شركة إنابل والعمل مع فريقها المتميز لتعزيز مكانتها في السوق، والانطلاق بخطوات ثابتة نحو التوسع العالمي، مع الاستمرار في تقديم خدمات رائدة لعملائنا."

أعرب الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إنابل عن سعادته بإنضمام ماجي دويدار لشركة إي نابل لما تحمله من سجل حافل من الإنجازات فى مجال التعهيد من خلال سنوات خبرتها فى هذا المجال. وأكد سرحان أن هذا التعيين يأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز الكفاءات القيادية ودعم رؤيتها لتحقيق المزيد من الابتكار والنمو المستدام في قطاع مراكز الاتصال وخدماتي التعهيد.