بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة .

المكونات لطريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

للعجينة:

1 كوب دقيق

1 كوب حليب

2 بيضة

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت (أو زبدة ذائبة)

رشة فلفل أسود (اختياري)

للحشو (اختياري حسب الرغبة):

شرائح جبن

شرائح لانشون أو دجاج أو تونة

خضار مقطعة (فلفل، زيتون، طماطم، بصل)

طريقة التحضير:

1. تحضير العجينة:

في الخلاط أو وعاء، اخلطي البيض مع الحليب والزيت.

أضيفي الدقيق والملح (والفلفل الأسود إن أحببتِ).

اخلطي جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم بدون تكتلات.

غطي العجينة واتركيها ترتاح 15 دقيقة.

2. تسوية الكريب:

سخّني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت.

اسكبي مقدار مغرفة صغيرة من الخليط، ولفي الطاسة ليتوزع الخليط بشكل دائري رقيق.

اتركيها حتى يجف السطح، ثم اقلبيها على الجهة الثانية حتى تتحمر قليلًا.

كرري الخطوات حتى تنتهي الكمية.

3. الحشو والتقديم:

احشي كل كريب بالجبن، اللانشون، الدجاج أو أي حشوة تحبينها.

اطويها على شكل نصف دائرة أو رول.

يمكن تسخينها قليلًا في طاسة لتذوب الجبنة وتتحمر.

اقتراحات للحشو:

كريب بالدجاج: دجاج مقطع + جبن + مايونيز.

كريب باللانشون: لانشون + جبن + زيتون.

كريب بالخضار: فلفل + بصل + طماطم + جبن.