أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن عدد من المواقف المثيرة التي شهدتها الفترة الأخيرة داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن كل ما يحدث داخل الفريق يتم التعامل معه باحترافية وانضباط كامل.

حقيقة حديث أفشة في مباراة كهرباء الإسماعيلية

أكد وليد صلاح الدين في تصريحاته خلال برنامج «حارس الأهلي» مع الإعلامي أحمد شوبير:أن ما تداوله البعض حول حديث محمد مجدي “أفشة” مع عماد النحاس في اللقطة الجدلية خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية غير صحيح، موضحًا: “أفشة لم يكن يتحدث مع عماد النحاس، بل كان يكلمني أنا شخصيًا، وتم تفسير الموقف بشكل خاطئ تمامًا.”

تريزيجيه وحزنه بسبب الجماهير

وتطرق مدير الكرة إلى موقف النجم محمود حسن “تريزيجيه” أثناء وجوده في معسكر المنتخب، قائلاً: “تريزيجيه كان حزينًا للغاية بسبب أزمته الأخيرة مع الجمهور، وقال لي بنفسه: إزاي وأنا جيت ألعب في الأهلي أساسًا عشان خاطر الجمهور ده؟، وقد تحدثت معه مطولاً وطمأنته على أن الجماهير دائمًا تقدّر إخلاصه وحبه للنادي.”

رد فعل ياسر إبراهيم بعد مباراة رجل المباراة

وعن اللقطة التي أثارت الجدل لياسر إبراهيم عقب حصوله على جائزة رجل المباراة، قال وليد صلاح الدين: “ما حدث من ياسر كان تصرفًا عفويًا تمامًا، ولم يكن يقصد أي إساءة لنفسه أو للفريق أو لزميله مروان عطية، وياسر من أكثر اللاعبين التزامًا واحترامًا داخل النادي.”



ثقة كاملة في تفوق الأهلي على الزمالك

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته بالتأكيد على ثقته الدائمة في قدرات الفريق الأحمر، قائلاً: “لم يكن عندي أي شك في فوز الأهلي على الزمالك، خصوصًا بعد هدف التعادل، لأن جمهور الأهلي العظيم هو من يصنع الفارق دائمًا، ويدفع اللاعبين لتحقيق الانتصار مهما كانت الظروف.