قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير
أسباب الخشوع في الصلاة.. 6 خطوات تعينك على حضور القلب
زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
رنا عصمت

يُعد الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي  و استخدامات قشور الرمان لعلاج بعض الامراض.

لذا نقدم لك فى تلك السطور اهمية قشور الرمان لصحتك وفقا لموقع ديلى ميرور..

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض حيرت الأطباء

 

1- تهدئة السعال:

قشر الرمان فعال جدا في تقديم العلاج الفوري لمرضى السعال المزمن، وذلك عن طريق تناول كوب من منقوع مسحوق قشر الرمان في كوب من الماء عند الشعور بأزمة السعال لتهدئة الوضع في الحال.

2- علاج التهابات الحلق واللوزتين:

يمكن لمسحوق قشور الرمان أن يعالج التهابات الحلق واللوزتين وتخفيف الألم المصاحب بصورة فورية، فقط نأخذ حفنة من قشور الرمان المجفف بالشمس ونسلقها في الماء ثم تركها لتبرد لفترة من الوقت، واستعمال هذا الماء كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين.

3_ علاج الصفراء والأمعاء والقولون:

قشر الرمان يمكنه علاج قرحة الصفراء، وقرحة الأمعاء الدقيقة، والتهاب القولون، وذلك عن طريق إعداد مشروب من قشر الرمان بطريقة الشاى المغلى وشرب الجزء الأعلى من الكوب في الصباح على معدة فارغة في وقت مبكر وتناول النصف الثانى من الكوب قبل الذهب إلى النوم، مع ملاحظة أن هذا المشروب لا يتم تناوله يوميا بل يمكن الاستفادة من فوائده وتجنب أضراره الجانبية بشربه كل يومين ولمدة 10 أيام فقط.

4- علاج مشكلات الجهاز الهضمى والبواسير:

تساعد المركبات الفعالة في قشور الرومان على الحد من التهاب الأمعاء، وتورم البواسير، ووقف النزيف أثناء الإخراج كما أنها تحسن عملية الهضم وتعمل على تنشيط وظائف المعدة، ويمكن تحقيق ذلك بنقع نصف كوب من قشر الرمان المجفف بالشمس في الماء لمدة 30 دقيقة، وعندما يلين، يتم وضعه في الخلاط مع إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكمون، وثلاثة أكواب من اللبن، والقليل من الملح الصخري ومزج كل المكونات ثم شرب الخليط ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

5- علاج هشاشة العظام:

تشير الدراسات إلى فوائد قشور الرمان في المساعدة على تعزيز صحة العظام ومنع ظهور مرض الهشاشة المنتشر عند السيدات بعد انقطاع الطمث، ولتجربة ذلك يتم إضافة ملعقتين من مسحوق قشر الرمان المجفف لكوب من الماء الدافئ ويخلط جيدا مع إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى هذا الخليط ويشرب مرة كل يومين لتقوية العظام.

6- الحماية من الكولستيرول:

قشر الرمان غني بالمواد المضادة للأكسدة التي لها قدرة عالية على حماية الكوليسترول الصحى من الأكسدة، وفى نفس الوقت أكسدة الكوليسترول الضار وتحقيق ما يسمى بالإجهاد التأكسدى المانع الرئيسى لحدوث أمراض القلب والشرايين والتصلبات والجلطات وغيرها.

7- الوقاية من الإصابة بألزهايمر:

شرب كوب من شاي قشر الرمان مرة واحدة في الأسبوع يساعد بصورة فعالة على منع الإصابة بمرض ألزهايمر وتحجم أعراض الشيخوخة عموما عند تقدم العمر.

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض قشور الرمان قشور الرمان علاجا فعالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اللواء حاتم زين العابدين

رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز

دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام

دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام

ترشيحاتنا

الذهب يواصل ارتفاعه

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 5410 جنيها للجرام

التقييمات الاسبوعية

طمن أولادك.. رابط تحميل التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف 2025-2026

طرق اسهل للمذاكرة

لو حاسس بالكسل.. 5 حيل نفسية تحفزك على المذاكرة لوقت أطول

بالصور

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد