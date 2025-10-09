قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الكثير من الأسر المصرية مؤخرًا، وتزايد أعباء المعيشة بعد ارتفاع الأسعار وتغير الظروف المادية، باتت مساعدة الأبناء المتزوجين أو الأقارب المحتاجين أمرًا يشغل أذهان العديد من الأسر، خاصة عندما يكون مصدر هذه المساعدة من أموال الزكاة.
 

الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أوضح أن الأم يمكنها أن تعطي جزءًا من زكاتها لابنها أو ابنتها المتزوجة إذا كانت تعاني من ضيق مالي أو لا تملك ما يكفي لتغطية احتياجات بيتها، لأن نفقة الابن أو الابنة المتزوجة ليست واجبة على الوالدين شرعًا. 

وأضاف أن الأب أيضًا يجوز له إخراج الزكاة لابنه المتزوج أو لابنته المتزوجة في حال لم يتمكنا من الوفاء بمتطلبات الأسرة الأساسية مثل الطعام والشراب والعلاج.

لكنه شدد على أن هذا لا ينطبق على الأبناء المقيمين في بيت والدهم أو الذين لم يعملوا بعد أو لم يتزوجوا، لأن نفقتهم في هذه الحالة واجبة على الوالدين، وبالتالي لا يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن التبذير هو إنفاق المال في الحرام مهما كان قليلًا، استنادًا إلى قوله تعالى: {ولا تبذر تبذيرا} [الإسراء: 26]، مشيرًا إلى أن جمهور الفقهاء أجازوا إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المأكل والمشرب والمسكن وسائر الاحتياجات الأساسية، وفقًا لما ورد في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قوله تعالى:
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60].

وأكد مستشار المفتي أن القريب المبذر إذا وصل إلى حالة الفقر أو المسكنة، يجوز إعطاؤه من مال الزكاة مع توجيهه بلطف إلى ترك الإسراف، مستخدمًا أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة دون تجريح أو قسوة.

أما عن إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، فقد أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لأخته الفقيرة إذا كانت تحتاج فعلاً إلى المال ولا تملك ما يسد حاجتها، حتى لو كان هناك من يقدم لها بعض المساعدات الأخرى، طالما لم تصل بعد إلى حد الكفاية التامة.

وأضافت الإفتاء أن الزكاة التي تُعطى للأخت في هذه الحالة تجمع بين ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، وهو من أعظم الأجور عند الله، مؤكدة أنه لا يلزم المرأة إعلام زوجها بذلك إذا كانت أموال الزكاة تخصها هي وحدها.

زكاة المال دار الإفتاء الزكاة للأقارب صلة الرحم إعطاء الزكاة للأبناء

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز

العد التنازلي لشهر رمضان 2026.. تعرف على موعد الصيام وأول أيامه فلكيًا

العد التنازلي لشهر رمضان 2026.. تعرف على موعد الصيام وأول أيامه فلكيا

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الذهب يواصل ارتفاعه

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 5410 جنيها للجرام

التقييمات الاسبوعية

طمن أولادك.. رابط تحميل التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف 2025-2026

بالصور

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

