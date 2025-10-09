ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن “دولاً أخرى” في منطقة الشرق الأوسط ستشارك في إعادة إعمار قطاع غزة، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول الدول التي قد يشملها هذا الدور.

وأوضح ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز "نعتقد أن غزة ستصبح مكانًا أكثر أمانًا، وستشهد إعادة إعمار شاملة، وستساعدها دول أخرى في المنطقة على تحقيق ذلك، لأنها تمتلك ثروات هائلة، وترغب في رؤية هذا الهدف يتحقق.”

وأضاف الرئيس الأمريكي “سنشارك في مساعدتها على النجاح، وفي ضمان أن تبقى المنطقة مستقرة وسلمية.”

وفي وقت سابق، كانت شبكة سي إن إن قد نقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن المنظمة الدولية “ستدعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في غزة”.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة “ستعمل على تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية المستدامة والملتزمة بالمبادئ، وسنسهم في جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة”.