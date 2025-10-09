رئاسة الجمهورية: ويتكوف وكوشنير أكدا تقدير أمريكا لدور مصر في إنهاء حرب غزة

أكدت رئاسة الجمهورية، أن ويتكوف وكوشنير أكدا مجددا تقدير الولايات المتحدة للدور المحوري الذي قامت به مصر لإنهاء حرب غزة واستعادة الاستقرار بالمنطقة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرقالأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة،والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهلّ اللقاء بالإعراب عن ترحيب سيادتهباتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلع سيادته إلى توقيع الاتفاق في اقرب وقت ممكن. وفي ذات السياق، وجهة المبعوثان الشكر للسيد الرئيس وللأجهزة المصريةالمعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وأشارا في هذا الصدد إلى قوةواستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسويةتلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه بالرئيس السيسي.

