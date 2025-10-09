الشيوخ: العناية الإلهية اختارت السيسي لإنقاذ المنطقة وإقرار السلام باتفاق إيقاف الحرب في غزة

أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق السلام التاريخي لايقاف الحرب بين إسرائيل وحماس ، مؤكداً بأن التاريخ سيقف كثيراً امام الدور الوطني العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمي القضيه الفلسطينية وتصدي واجهض خطة التهجير ، ورعي السلام ووصل بالفلسطينيين إلى بر الأمان.

وبين أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، أن القدر والعنايه الالهية اختارت الرئيس السيسي ليقود مصر في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي كاد ان يعصف بالمنطقة ، ولكن حكمة وصلابة موقف السيسي ،وأكدت المواقف بأن مصر ، هي صمام أمان لإنقاذ المنطقة مما كان مقدرا لها من الخراب والفوضي.

وتابع وكيل الشيوخ بان القاصي والداني يعلم ووضح للجميع دور مصر وريادتها ، وان المواقف الصعبه تثبت عزيمة الرجال التي قادتها مصر في توقيت صعب وحساس ، ودفعت ثمّنا غاليا وتحملت مالم تتحمله الجبال ، ويذكرنا بدور مصر التي تصدت للهجمات البربريه والتتاريه التي تصدت لها مصر واجهضتها التي كانت ولازالت الصخرة اطماع الهكسوس والصليبيبن.

ووجه أبو شقة التحية إلى صقور المخابرات العامة المصرية الذي يعملون في صمت ، وكان لهم مشهود سيشهد له التاريخ في الاعداد واستطاعوا حماية مقدرات الوطن وانجزوا اتفاق ووساطة في ايقاف حرب غزة ، ماكانت لتتم لولا براعة وجهد عظيم من الصقور المصريه التي اثبتت للعالم انها الذراع الطولي ، التي تحمي السلام وتدافع عن الحق.