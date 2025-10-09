الحمامصي: نجاح اتفاق السلام على أرض مصر انتصار جديد للدبلوماسية الرئاسية وعبقرية القيادة السياسية

أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنجاح اتفاق السلام التاريخي الذي تم على أرض مصر بمدينة السلام "شرم الشيخ" ووقف الحرب في غزة، مؤكداً أن هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي يُعد شهادة حية على الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أثبتت للعالم أجمع أن السلام أقوى من السلاح في الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة للأزمات.

نجاح المفاوضات على أرض مصر لم يكن محض صدفة

وأضاف “الحمامصي” في بيان له اليوم، أن نجاح المفاوضات على أرض مصر لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة طبيعية لمكانة الدولة المصرية ودورها الراسخ كقوة إقليمية فاعلة تمتلك من الحنكة السياسية والخبرة الدبلوماسية ما يؤهلها لإدارة الملفات الأكثر تعقيداً في المنطقة، لافتا الي أن الرئيس السيسي قدم نموذجاً فريداً في إدارة الأزمات، أثبت من خلاله أن القيادة بالحكمة والعقلانية قادرة على تحقيق ما تعجز عنه القوة العسكرية، مشدداً على أن هذا الاتفاق يعيد تثبيت مصر كركيزة أساسية للأمن والسلام في الشرق الأوسط.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استضافة مصر لهذا الاتفاق على أرض شرم الشيخ لم تكن صدفة، بل تجسيداً لدورها التاريخي كراعٍ للسلام وصانع للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن ما تحقق يعكس إيمان الدولة المصرية بأن الحلول الجذرية تنبع من طاولة المفاوضات لا من ساحات المعارك.

واختتم الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن تلاحم الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية هو أحد أسرار نجاح الدولة المصرية في تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن مصر ستظل صوت الحكمة والاتزان، وصانعة السلام في عالم يموج بالصراعات.