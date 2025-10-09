قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تثمّن الجهود المصرية وترحّب بوقف حرب غزة وتحيّي صمود الفلسطينيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

رحّبت نقابة الصحفيين المصريين بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب على قطاع غزة، والذي يمثل بارقة أملٍ تنهي أكثرَ من عامينَ من المعاناة والإبادة الجماعية. وتثمن النقابة الدور المصري الكبير والجهود المصرية البناءة التي قادت إلى إنجاز هذا الاتفاق في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهو الاتفاق الذي جاء ليرسل رسالةً للعالم عن أهمية الدور المصري كعمود خيمةٍ للاستقرار في المنطقة.

ووجّهت النقابة تحية إجلالٍ وتقديرٍ للشعب الفلسطيني البطل، وصموده الأسطوري الذي تحمل ويلات حرب الإبادة والتجويع، ووقف بكل صمودٍ وبطولةٍ وقدم عشرات الآلاف من أبنائه الثمن من دمائهم دفاعاً عن أرضهم وحقهم في مواجهة المحتل.

كما توجهت النقابة بأسمى آيات التبجيل والإجلال لزملائنا الصحفيين والصحفيات في فلسطين، أبطال نقل الحقيقة، الذين قدموا أقصى ما يمكن أن يقدمه صحفي في مواجهة آلة الحرب. لقد دفعوا ثمناً فادحاً من دمائهم وأرواحهم ليظل العالم على بينةٍ من الحقيقة، وظفوا أقلامهم وكاميراتهم سلاحاً في معركة الكرامة، وسقط منهم شهداءٌ كثر، لكن رسالتهم انتصرت.

إن بطولتهم تشكل فصلاً مشرقاً في تاريخ الصحافة العالمية، وستظل سيرتهم نبراساً لكل صحفي شجاع يرفض أن تدفن الحقيقة تحت دوي القنابل.

وأهابت النقابة بجميع الأطراف والضامنين الدوليين للاتفاق بالعمل الجاد لضمان تنفيذ بنوده بالكامل ودون تأخير، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكلٍ فوريٍّ وكافٍ لإنهاء المجاعة والمعاناة، وبدء عملية إعادة الإعمار لتعود الحياة إلى القطاع المنكوب.

وجددت النقابة مطالبها بضرورة السماح للصحفيين المصريين والعرب والدوليين بدخول قطاع غزة وممارسة عملهم بحريةٍ إلى جانب زملائهم الفلسطينيين، لنقل الحقيقة كاملةً غير منقوصة، ومتابعة تنفيذ الاتفاق وخطوات إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المؤسسات الفلسطينية وفي القلب منها المؤسسات الإعلامية المدمرة.

وأكدت النقابة أن هذا الاتفاق يجب أن يكون خطوة أولى لا رجعة فيها على طريق إنهاء المعاناة والإبادة، ووضع حدٍ للاحتلال، وتجدد نقابة الصحفيين مطالبها بضرورة محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، وتشدد على أن تحقيق السلام الدائم والعادل لن يتم إلا بإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة القتلة ومجرمي الحرب.

إن نقابة الصحفيين المصريين، وهي تتابع هذه التطورات، ستواصل دورها في الدفاع عن الحق الفلسطيني والدفاع عن رسالة إعلامية مسؤولة في مواجهة دعاة التطبيع، وستواصل دورها التاريخي في دعم كل محاولات إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وفتح صفحة جديدة تحقق له الأمن والسلام والكرامة، متمسكة بقرارات جمعيتها العمومية الدائمة بوقف كل أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع العدو الصهيوني.

مدينة شرم الشيخ المصرية الفلسطيني البطل نقابة الصحفيين المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

ترشيحاتنا

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

سعر داسيا سبرينج 2026 في السعودية

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك؟

بنك الطاقة

بسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باور بنك في الأسواق

بالصور

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد