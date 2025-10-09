برلماني: اتفاق غزة في شرم الشيخ تتويج لجهود مصرية أعادت الاستقرار للمنطقة

أكّد النائب أحمد حسن، عضو مجلس الشيوخ، أن اتفاق غزة الذي استضافته مدينة شرم الشيخ يمثل تتويجًا لجهود مصرية مكثفة أعادت الهدوء والاستقرار إلى الساحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة تثبت مجددا أنها الضامن الحقيقي للأمن في الإقليم، وأن تحركاتها تنطلق من مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح حسن، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تصدت بكل قوة لمحاولات تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهو ما كان سيشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن موقف القيادة السياسية كان واضحًا وحاسمًا في رفض أي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تهدد استقرار الحدود المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق في شرم الشيخ سيعكس اعتراف المجتمع الدولي بالدور المصري المحوري، موضحًا أن القاهرة حرصت على وجود ضمانة أمريكية تلزم إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، ما يعزز فرص نجاحه واستمراره.

واختتم حسن تصريحه بالتأكيد على أن اتفاق شرم الشيخ ليس نهاية الطريق بل بداية مرحلة جديدة، تهدف إلى إعادة إعمار غزة وتوحيد الصف الفلسطيني، مشيدًا بإصرار مصر على المضي قدمًا في حماية استقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم.