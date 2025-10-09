قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
برلمان

برلماني: اتفاق غزة في شرم الشيخ تتويج لجهود مصرية أعادت الاستقرار للمنطقة

النائب أحمد حسن
النائب أحمد حسن

أكّد النائب أحمد حسن، عضو مجلس الشيوخ، أن اتفاق غزة الذي استضافته مدينة شرم الشيخ يمثل تتويجًا لجهود مصرية مكثفة أعادت الهدوء والاستقرار إلى الساحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة تثبت مجددا أنها الضامن الحقيقي للأمن في الإقليم، وأن تحركاتها تنطلق من مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح حسن، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تصدت بكل قوة لمحاولات تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهو ما كان سيشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن موقف القيادة السياسية كان واضحًا وحاسمًا في رفض أي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تهدد استقرار الحدود المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق في شرم الشيخ سيعكس اعتراف المجتمع الدولي بالدور المصري المحوري، موضحًا أن القاهرة حرصت على وجود ضمانة أمريكية تلزم إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، ما يعزز فرص نجاحه واستمراره.

واختتم حسن تصريحه بالتأكيد على أن اتفاق شرم الشيخ ليس نهاية الطريق بل بداية مرحلة جديدة، تهدف إلى إعادة إعمار غزة وتوحيد الصف الفلسطيني، مشيدًا بإصرار مصر على المضي قدمًا في حماية استقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم.

