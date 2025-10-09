قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

النائب محمد شعيب: مصر ركيزة الاستقرار وداعم أساسي للحقوق الفلسطينية

النائب محمد شعيب عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية
النائب محمد شعيب عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

أكد النائب محمد شعيب عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الوساطة المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة تجسد الدور التاريخي والريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين ووقف التصعيد العسكري.

وأوضح شعيب أن القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدًا في التحرك على المستويين الإقليمي والدولي حيث لعبت مصر دور الوسيط النزيه والفاعل بين الأطراف المعنية، وأسهمت بشكل مباشر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق السلام واستقرار المنطقة.

وأشار النائب محمد شعيب إلى أن جهود مصر لم تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الدولة المصرية إلى أهالي غزة منذ اندلاع الحرب، وهو ما يعكس التزام مصر الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني ورفع معاناته.

وشدد شعيب على أن مصر، من خلال هذه التحركات، تثبت مرة أخرى أنها الضامن العربي للأمن والسلام، وأن موقفها يأتي انطلاقًا من ثوابت عربية وإنسانية تدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل قيادة فاعلة وحاسمة في جميع القضايا الإقليمية ذات الأهمية العربية، مؤكداً أن الوساطة المصرية في غزة لم تكن مجرد حل مؤقت للأزمة، بل تعكس رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

القضية الفلسطينية قطاع غزة المدنيين الرئيس عبد الفتاح السيسي المساعدات الإنسانية والإغاثية

