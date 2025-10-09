قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: التوصل لاتفاق الهدنة في غزة نجاح لجهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب
النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن التوصل إلى اتفاق الهدنة بشأن غزة ثمرة جهود مستمرة لفترات طويلة للقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة دعما للقضية الفلسطينية.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر ما قدمته مصر في الفترة الأخيرة، من أجل التوصل إلى هذه الهدنة، ووقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.

وأوضح زين الدين، أن هذه الهدنة، سيكون له مردود إيجابي كبير في تحقيق السلام الشامل بالمنطقة، في إطار جهود مصر لتحقيق الحفاظ على الأمن القومي.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية ما تناوله بنود الاتفاق، لاسيما فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وإزالة آثار الدمار الذي لحقت به، بعدما يزيد عن عامين من القصف الإسرائيلي.

ولفت محمد زين الدين، إلى أنه يحسب للدولة المصرية وقوفها وتصديها لمخطط تهجير أهالي قطاع غزة، والذي كان ينذر بعواقب وخيمة، مؤكدا أن هذه الجهود تكللت بالنجاح حتى التوصل إلى اتفاق الهدنة.

