أخبار العالم

مستشفيات غزة تستقبل 11 شهيدًا و 49 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

إستقبلت مستشفيات قطاع غزة 11 شهداء (منهم شهيد انتشال)، و 49 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، و تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب التقرير الفلسطيني ؛  ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,194 شهيدًا و 169,890 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,598 شهيدًا و 57,849 إصابة.

و ضمن شهداء لقمة العيش ؛ وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 2 شهداء و 13 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,177 إصابة.

وأهابت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

غزة مستشفيات غزة شهداء لقمة العيش العدوان الإسرائيلي على غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

