قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قناة عبرية: وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ خلال ساعة

الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة
الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة
القسم الخارجي

أفادت قناة 24 العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد ساعة من الآن، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقًا للقناة، فإن دخول الهدنة حيز التنفيذ يأتي بعد أيام من المفاوضات المكثفة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من مصر وإسرائيل وحماس وقطر والولايات المتحدة، والتي توصلت في النهاية إلى تفاهمات نهائية حول آليات تنفيذ الاتفاق.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة، بحسب مصادر مطلعة، وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري بإشراف أممي ومصري.

كما تأتي هذه التطورات بعد تأكيد صحيفة "هآرتس" العبرية أن الولايات المتحدة وقطر قدمتا ضمانات لحركة حماس بعدم استئناف إسرائيل القتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما يُعدّ عاملاً رئيسياً في ضمان استمرار الهدوء الميداني.

وفي الأثناء، رحبت عائلات الرهائن الإسرائيليين بالاتفاق، واعتبرته “اختراقاً تاريخياً” وفرصة لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عامين، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى الإسراع في المصادقة النهائية على بنوده.

وينتظر أن تصدر الحكومة الإسرائيلية وقيادة حماس خلال الساعات المقبلة بيانين متزامنين لإعلان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً، بينما تواصل الأجهزة الأمنية المصرية والقطرية مراقبة الأوضاع الميدانية لضمان التزام الطرفين ببنود الاتفاق.

ويعد هذا الاتفاق أول وقف شامل لإطلاق النار منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وسط آمال إقليمية ودولية بأن يشكل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

غزة وقف إطلاق النار الحرب علي غزة حماس مصر شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

ترشيحاتنا

النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية

عضو بمجلس الشيوخ: مصر تثبت مجددًا أنها صوت العدالة في أزمة غزة

فاطمة سليم عضو مجلس النواب

برلمانية: الدبلوماسية المصرية قاطرة سلام وحامية حقوق الشعب الفلسطيني

أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن

مستقبل وطن: اتفاق شرم الشيخ يرسح مكانة مصر كصانعة سلام بالشرق الأوسط

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد