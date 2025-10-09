قناة عبرية: وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ خلال ساعة

أفادت قناة 24 العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد ساعة من الآن، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقًا للقناة، فإن دخول الهدنة حيز التنفيذ يأتي بعد أيام من المفاوضات المكثفة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من مصر وإسرائيل وحماس وقطر والولايات المتحدة، والتي توصلت في النهاية إلى تفاهمات نهائية حول آليات تنفيذ الاتفاق.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة، بحسب مصادر مطلعة، وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري بإشراف أممي ومصري.

كما تأتي هذه التطورات بعد تأكيد صحيفة "هآرتس" العبرية أن الولايات المتحدة وقطر قدمتا ضمانات لحركة حماس بعدم استئناف إسرائيل القتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما يُعدّ عاملاً رئيسياً في ضمان استمرار الهدوء الميداني.

وفي الأثناء، رحبت عائلات الرهائن الإسرائيليين بالاتفاق، واعتبرته “اختراقاً تاريخياً” وفرصة لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عامين، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى الإسراع في المصادقة النهائية على بنوده.

وينتظر أن تصدر الحكومة الإسرائيلية وقيادة حماس خلال الساعات المقبلة بيانين متزامنين لإعلان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً، بينما تواصل الأجهزة الأمنية المصرية والقطرية مراقبة الأوضاع الميدانية لضمان التزام الطرفين ببنود الاتفاق.

ويعد هذا الاتفاق أول وقف شامل لإطلاق النار منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وسط آمال إقليمية ودولية بأن يشكل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة.