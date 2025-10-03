الصحة العالمية: مستشفيات غزة تعاني انقطاعا مستمرا للكهرباء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن منظمة الصحة العالمية، قالت إن المستشفيات في غزة تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء.

واستقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 63 شهيدًا، و227 إصابة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفق التقرير الصادر عن وزارة الصحة في غزة ؛ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,288 شهيدًا و169,165 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,420 شهيدًا و57,124 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 15 شهيدًا و80 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,597 شهيدًا وأكثر من 19,054 إصابة.