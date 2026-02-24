قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل جديد لـ زراعة الغربية بعد ضرب مديرة الإدارة لزميلها
بفعل جني الأرباح.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
فن وثقافة

نهاد أبو القمصان: كارولين عزمي قدمت الضابط نورا بإتقان شديد في رأس الأفعى

سعيد فراج

أعربت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عن دعمها للفنانة كارولين عزمي بعد الجدل الذي أثير حول تجسيدها لشخصية النقيب "نورا" في مسلسل "رأس الأفعى"، المعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

وقالت أبو القمصان في بوست نشرته على صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا إن المسلسل لم يطرح مجرد قصة درامية تقليدية، بل اقترب من أحد أخطر الملفات التي واجهتها الدولة المصرية لسنوات، من خلال تسليطه الضوء على نموذج قيادي داخل تنظيم إرهابي، وإبراز طبيعة المواجهة التي تعتمد على العمل الأمني طويل المدى، وجمع المعلومات والتحليل والمتابعة الدقيقة، وليس فقط لحظات الاشتباك المباشر.

وأضافت أن اللافت في ردود الفعل لم يكن توجيه النقد لشخصية الإرهابي داخل العمل، بل تصاعد الهجوم تجاه شخصية الضابطة التي جسدتها كارولين عزمي، مشيرة إلى أن جانباً من هذا الهجوم اتجه نحو السخرية الشخصية والتقليل من فكرة وجود امرأة في موقع المواجهة وصنع القرار.

وأكدت أن تقديم نموذج لامرأة قوية وفاعلة في المجال العام يمثل رسالة تتجاوز حدود الدراما، لأنه يعيد تشكيل الصورة الذهنية حول أدوار المرأة في المجتمع، ويطرح نموذجاً مختلفاً يتناقض مع الأفكار التي تقوم على تهميش المرأة وحصر دورها.

وأوضحت أن المسلسل لم يكتف بعرض الصراع، بل كشف آليات عمل التنظيمات المغلقة وأساليبها في بناء الشبكات والعمل السري، وهو ما جعل النقاش يتجاوز الشاشة إلى الواقع، معتبرة أن بعض الأعمال تُشاهد فقط، بينما أعمال أخرى تثير مقاومة بسبب ما تطرحه من رسائل ومعانٍ.

مسلسل رأس الأفعى

مسلسل "رأس الأفعى" من بطولة أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، عمرو رمزي، نينا مغربي، جلا هشام ومن تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

نهاد أبو القمصان كارولين عزمي مسلسل رأس الأفعى

