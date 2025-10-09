قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذاعة جيش الاحتلال: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة
بعد صعود مصر.. ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟
أبرز مباريات اليوم الخميس 9-10-2015 والقنوات الناقلة
السعودية ترحب باتفاق غزة وتطالب بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح ترامب
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه
لبنان.. عون: نأمل في أن يشكل اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف دائم للنار
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر يصلان اليوم إلى إسرائيل للتحضير لزيارة ترامب
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
500 دولار شهريا.. فرص عمل في لبنان لفني الكهرباء وميكانيكي.. لينك التقديم
شوبير عن تأهل منتخب مصر : حالة رضا شديد في الشارع الرياضي
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
البيضاء بـ 63 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التنمية الدولية النرويجي يصل إلى مستشفي العريش لزيارة مصابي غزة

وزير التنمية الدولية النرويجي
وزير التنمية الدولية النرويجي
هاجر ابراهيم

وصل وزير التنمية الدولية النرويجي، إلى مستشفي العريش العام لزيارة المصابين من قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

ورحب قادة من مختلف أنحاء العالم بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرين أنه خطوة أولى نحو إنهاء دوامة العنف وبدء مسار جديد نحو التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأشاد القادة بالجهود الدبلوماسية الدولية التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدين أهمية تنفيذه بشكل فوري وشامل لضمان حماية المدنيين وتهيئة الظروف لسلام دائم.

ففي كندا، قال رئيس الوزراء مارك كارني: "تهانينا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادته الحكيمة، وشكرًا لمصر وقطر وتركيا على عملهم الدؤوب لدعم المفاوضات".

وفي الهند، أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن أمله في أن يُسهم إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة في تخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف لسلام دائم في المنطقة. 

التنمية الدولية وزير التنمية الدولية النرويجي مستشفي العريش قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

ترشيحاتنا

عمرو دوارة

خالد جلال ناعيا عمرو دوارة: فقدنا ناقدا ومؤرخا كبيرا للمسرح المصري

محمود ياسين جونيور

محمود ياسين جونيور يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "لينك"

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد