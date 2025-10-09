الرئيس التركي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، وأكد أن بلاده ستراقب عن كثب تنفيذ بنود الاتفاق، وستظل ملتزمة بالمساهمة في عملية السلام.



وأعرب الرئيس التركي - في بيان نقلته قناة "تي آر تي ورلد" التركية اليوم /الخميس/ - عن شكره لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لإبداء الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع إسرائيل على وقف إطلاق النار، كما أبدى امتنانه لقطر ومصر على الجهود الحثيثة التي قاما ببذلها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.



وأكد أردوغان موقف أنقرة الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن تضامنه مع الفلسطينيين الذين تحملوا معاناة وخسائر فادحة على مدى العامين الماضيين، وصمدوا رغم الظروف القاسية.



وكانت إسرائيل وحماس أعلنتا موافقتهما على وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، في إطار المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني.

