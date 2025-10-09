الرئيس السيسي: اتفاق غزة يطوي صفحة الحرب ويفتح "باب الأمل لشعوب المنطقة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن العالم شهد لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرئيس السيسي في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار".

