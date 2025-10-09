قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: اتفاق غزة تتويج لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب
المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال، يمثل تتويجًا للدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير يؤكد مجددًا أن مصر هي الضامن الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة، وأن قيادتها الحكيمة قادرة على تحويل التحديات المعقدة إلى فرص حقيقية للسلام.

وأضاف المهندس محمود عصام في بيان صحفي له أن القيادة المصرية، منذ بداية العدوان، لم تدخر جهدًا في حشد الدعم الدولي ووضع القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة العالمية، مؤكدًا أن الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي كانت العامل الأبرز في دفع مساعي التهدئة نحو تحقيق هذا الاختراق الهام. وشدد على أن القاهرة عملت على مدار الساعة، عبر قنواتها الدبلوماسية المتعددة، لإرساء أسس اتفاق يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وينهي معاناته.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بنود الاتفاق، وخاصة المتعلقة بانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، تعكس مدى الإصرار المصري على تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا أن مصر لم تكتفِ بالوساطة السياسية، بل كانت ولا تزال الشريان الحيوي الذي يغذي قطاع غزة بالاحتياجات الأساسية، ما يؤكد التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين.

ودعا المهندس محمود عصام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وصارم، وضمان عدم تكرار الخروقات التي قد تهدد استقرار الهدنة، مؤكدًا أهمية تفعيل آليات المتابعة الدولية لمنع أي محاولات للتنصل من الالتزامات المتفق عليها، مشددًا على أن الأمن والسلام في المنطقة يرتبطان ارتباطًا وثيقاً بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما وجه المهندس محمود عصام التحية إلى صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري، الذي أثبت للعالم أجمع قدرته على التضحية والصبر. وأكد أن مصر، قيادة وشعبًا، ستبقى السند والعون للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، حتى تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، لتنعم المنطقة بأسرها بالسلام والأمن الدائم.

