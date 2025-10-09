لبنان.. عون: نأمل في أن يشكل اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف دائم للنار

أعرب ‏الرئيس اللبناني جوزاف عون عن آماله في أن يشكل اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف دائم للنار.

و‌قال ‏الرئيس اللبناني في تصريحات له: ندعو لاستمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل ودائم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توصل إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام دائم".