وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
توك شو

الفصائل الفلسطينية تشيد باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أشادت الفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ورحب قادة من مختلف أنحاء العالم بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرين أنه خطوة أولى نحو إنهاء دوامة العنف وبدء مسار جديد نحو التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأشاد القادة بالجهود الدبلوماسية الدولية التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدين أهمية تنفيذه بشكل فوري وشامل لضمان حماية المدنيين وتهيئة الظروف لسلام دائم.

ففي كندا، قال رئيس الوزراء مارك كارني: "تهانينا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادته الحكيمة، وشكرًا لمصر وقطر وتركيا على عملهم الدؤوب لدعم المفاوضات".

وفي الهند، أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن أمله في أن يُسهم إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة في تخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف لسلام دائم في المنطقة. 

ومن باكستان، قال رئيس الوزراء شهباز شريف: "إن الإعلان عن اتفاق يُنهي الإبادة الجماعية في غزة يُمثل فرصة تاريخية لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".


 


 

