نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة

وجهت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية نداءا عاجلا إلى مواطنيها في غزة بضرورة الحذر في الساعات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ حفاظاً على سلامتهم.

كما أكدت الوزارة الفلسطينية في بيان لها على أن الاحتلال لا زال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه.

ودعت كذلك المواطنين إلى انتظار الإعلان الصادر عن الجهات الرسمية لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ومن جانبه ؛ أهاب الدفاع المدني في غزة بالمواطنين المتواجدين في مناطق جنوب قطاع غزة والراغبين بالعودة إلى مدينة غزة بعدم التحرك أو العودة في هذا الوقت، إلا بعد صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة يؤكد السماح بالعودة، والتأكد من إخلاء شارع الرشيد والمناطق المحيطة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعت المديرية المواطنين المتواجدين داخل مدينة غزة إلى عدم التوجه نحو المناطق التي ما زالت تشهد تواجداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو عمليات ميدانية، وذلك حرصاً على سلامتهم ومنعاً لتعرضهم لأي خطر مباشر.

كما أكدت المديرية على أن الاحتلال لا يزال متواجداً في عدد من المناطق الخطرة، وأن التحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد.

فيما جددت دعوتها للجميع إلى الالتزام الكامل بتعليمات الأجهزة المختصة حتى الإعلان عن تأمين الطرق والمناطق بشكل رسمي.